Se ceni tardi ti stai facendo del male due volte: a cosa stai andando incontro

Per rimanere in forma e in salute infatti non conta solo ciò che si mangia, ma anche quando lo si fa. Mangiare uno spuntino notturno di tanto in tanto potrebbe sembrare innocuo, ma fare della cena tardi un’abitudine quotidiana potrebbe avere ripercussioni negative sulla nostra salute. I nostri orologi biologici interni sono strettamente influenzati dal ciclo giorno-notte, il che a sua volta regola le secrezioni enzimatiche e ormonali, controllando processi vitali come la digestione e il metabolismo. Per mantenere forma e salute, non è sufficiente prestare attenzione a cosa mangiamo, ma anche a quando lo facciamo.

L’orario giusto in cui cenare

Cenare tardi non è una buona idea. Consumare il pasto serale e andare a letto poco dopo può compromettere la digestione, influenzando negativamente la qualità del sonno. Questo può dar vita a un circolo vizioso, dannoso per il nostro benessere fisico e mentale.

La mancanza di sonno e i disturbi del riposo, come l’insonnia, sono stati associati in diversi studi a un aumento del rischio di sviluppare nel tempo malattie neurodegenerative, demenze e invecchiamento precoce, oltre a una serie di altri disturbi.

Recenti ricerche pubblicate su riviste scientifiche come Jama hanno evidenziato che la privazione del sonno aumenta il rischio di diabete di tipo 2, indipendentemente dalle abitudini alimentari. Consumare cibo tardivamente la sera, soprattutto in grandi quantità, può portare all’accumulo di grasso. Il corpo tende a immagazzinare l’energia non utilizzata, contribuendo così al sovrappeso nel lungo periodo.

Inoltre, chi cena molto tardi tende spesso a mangiare di più durante il giorno e a preferire alimenti meno salutari, che possono alimentare l’infiammazione nel corpo, favorendo ulteriormente l’aumento di peso. Inoltre, consumare pasti tardivi può aumentare il rischio di disturbi gastrointestinali come il bruciore di stomaco e il reflusso.

La pratica di cenare tardivamente può anche aumentare il rischio di malattie metaboliche. Oltre a ridurre il dispendio energetico e influenzare la produzione di ormoni coinvolti nella regolazione dell’appetito, come la leptina, può aumentare il rischio di ipertensione e di malattie croniche, tra cui quelle cardiovascolari.

In conclusione, l’orario dei pasti non dovrebbe essere trascurato quando si tratta di mantenere uno stile di vita sano. Optare per una cena più leggera e consumarla almeno un paio d’ore prima di coricarsi può favorire una migliore digestione, un sonno più ristoratore e una migliore gestione del peso corporeo, contribuendo così a una migliore salute a lungo termine.