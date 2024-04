Qui è solo un bambino: oggi ha 51 anni ed è sulla cresta dell’onda con due genitori famosissimi

Nella carrellata di foto d’annata pubblicate dalla madre sul suo profilo Instagram è quasi irriconoscibile, i commenti si sprecano.

Era il 26 luglio del 1970 quando la leggenda della musica italiana sposava la cantante statunitense. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli, l’ultima nel 1987, qualche anno prima della separazione definitiva.

Uno di questi, in particolare, ha scelto di seguire le orme dei genitori, tuffandosi a capofitto fin dalla tenera età nel mondo dello spettacolo. È la mamma a postare una serie di foto amarcord per festeggiare i suoi 51 anni, al settimo cielo i fan che non l’avevano mai visto così.

Si fa fatica a capire di chi si tratti negli scatti d’annata, tantissimi i commenti apparsi sotto il post che, tra l’altro, ha fatto il pieno di like. “Buon compleanno, ti vogliamo bene. Sei sensibile proprio come la tua mamma”, “Uno splendido figlio che ogni madre vorrebbe avere”, “Tanti auguri, speriamo di rivederti presto sul palco per qualche concerto” e sono solo alcune delle repliche pubblicate dai follower.

Yari Carrisi compie 51 anni, gli auguri di Romina Power

Ha spento da poco spento 51 candeline il secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power, Yari, fratello di Ylenia (la figlia della coppia scomparsa nel 1993 e mai più ritrovata), e Romina. Per festeggiare il suo compleanno sui social la madre ha deciso di postare una carrellata di foto direttamente dal baule dei ricordi, è praticamente irriconoscibile negli scatti, anche i fan hanno fatto fatica.

Sin da giovane ha dimostrato grande passione per la musica, proprio come i genitori. Passione che è riuscito a trasformare abilmente in una professione, visto che ha composto sia per il papà Al Bano – con lui va spesso in tournée – ma anche per altri interpreti, come ad esempio Jovanotti. Si capisce benissimo l’amore che prova nei confronti degli strumenti e delle canzoni, un talento innato ereditato dalle due leggende che lo hanno messo al mondo.

E non solo, perché ha tentato anche di sfondare sul piccolo schermo, partecipando nel 2015 alla quarta edizione di Pechino Express – il padre prese parte invece alla terza de L’isola dei famosi, nel 2005. Della sua sfera privata si sa poco, è molto riservato; da qualche tempo vive in India, è lì che ha trovato il proprio mondo ideale.