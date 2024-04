Novità dichiarazione 730/2024 presentata dagli eredi: come compilare i vari quadri e le date di pagamento

Come devono comportarsi gli eredi per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi? I dettagli da non dimenticare

Oltre al dolore derivante dalla perdita di una persona cara, le problematiche fiscali conseguenti alla sua scomparsa possono rappresentare per tanti un difficoltoso ostacolo da affrontare. Tanto più quando si tratta di compilare la dichiarazione dei redditi della persona deceduta al fine di inserire sul documento i redditi percepiti dal soggetto nel periodo in cui era in vita.

Come bisogna procedere, chi può compilare il 730 e quali sono gli errori da non commettere? Sono quesiti che in molti si pongono e ai quali di seguito cerchiamo di fornire una risposta.

Dichiarazione dei redditi di una persona deceduta: cosa devono fare gli eredi

Anzitutto è confermato che anche gli eredi possono utilizzare il modello 730/2024 per dichiarare i redditi del familiare venuto a mancare, relativamente all’anno di imposta 2023. La campagna dei dichiarativi è stata aperta e di recente tale modello è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, pertanto nel momento in cui sarà possibile farlo si potranno inserire o modificare dati e procedere con l’invio.

Nello specifico, nel caso di persone decedute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 settembre 2024, si dovrà presentare entro il 30 settembre la dichiarazione dei redditi riguardante l’anno d’imposta 2023, mediante un Caf o un professionista abilitato oppure procedendo in autonomia mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ma vi sono due dettagli che è bene considerare. Non si può consegnare il modello 730 né al sostituto d’imposta dell’erede né a quello della persona fisica deceduta. Nel caso in cui il decesso si verifichi dopo il 30 settembre 2024 invece, occorrerà utilizzare esclusivamente ed entro i termini previsti il Modello Redditi PF 2024. La scadenza nel caso di invio telematico effettuato dal contribuente stesso sarà il 15 ottobre e questo anche nel caso in cui sia un intermediario abilitato a trasmettere i dati ed effettuare l’invio.

Sono due i moduli del frontespizio da compilare inserendo il CF del contribuente deceduto e del soggetto che presenta la dichiarazione. Nel primo modulo bisognerà barrare la casella Dichiarante e Deceduto compilando anche la casella “730 senza sostituti” con la lettera A. Per poi e barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” che si trova nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. Infine andranno riportati i dati anagrafici e reddituali del contribuente al quale è riferita la dichiarazione.