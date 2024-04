Chiara Ferragni, arriva la risposta (ufficiale) all’addio di Fedez: stavolta non ci sono dubbi

L’imprenditrice digitale affida ai social la chiara risposta a Fedez, la quale non lascia dubbi nei follower degli ex Ferragnez.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sta facendo molto discutere e sta appassionando i fan degli ormai ex Ferragnez. La royal couple italiana, simbolo di amore e vita da favola, è ormai prossima al capolinea e sembra non avere margini di soluzione. Per la regina delle influencer si tratta di un periodo estremamente complesso, soprattutto in seguito allo scandalo mediatico del “Pandoro-Gate” e il crollo di follower sul profilo Instagram.

Chiara Ferragni è recentemente comparsa nel salotto televisivo di Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda su Nove. Durante l’intervista, l’imprenditrice digitale ha avuto modo di restituire la sua personale versione dei fatti sulle ultime vicende che riguardano la sua vita professionale e privata. In risposta alle dichiarazioni rilasciate dalla regina delle influencer, Fedez ha accettato l’invito di Francesca Fagnani nello studio di Belve.

I due ex coniugi hanno iniziato uno scontro mediatico a suon di interviste televisive e frecciatine sui social media, appassionando i follower ad una delle vicende mediatiche più discusse degli ultimi anni. Nonostante le dichiarazioni rilasciate e le numerose indiscrezioni, la coppia non ha ancora ammesso ufficialmente la separazione, forse in attesa di definire alcuni aspetti legati soprattutto alla gestione dei figli Leone e Vittoria.

Chiara risponde a Fedez: il dettaglio

Chiara Ferragni è entrata nella sua revenge era. Nella vita dell’imprenditrice digitale sembra essere tornata la serenità e la compagnia di amici e parenti. Viaggi, eventi ufficiali, cene in compagnia, Chiara Ferragni sta reagendo al durissimo periodo appena trascorso. In una delle ultime Insatgram stories dell’influencer, i fan più attenti hanno notato un dettaglio molto eloquente.

Si tratta di un fermaglio leopardato con la scritta “sciura”, indossato da Ferragni. Nel dialetto milanese, il termine indica una signora dotata di un marito danaroso. La parola può intendersi anche nella declinazione di donna ricca, un po’ snob, dall’aspetto esteriore sempre perfetto. Per i fan si tratta di un vero e proprio messaggio per Fedez, un modo per dimostrare all’ex marito di essere totalmente indipendente e padrona del proprio successo. I messaggi subliminali sembrano continuare tra gli ex coniugi, in una battaglia mediatica a colpi di foto mozzafiato e viaggi di lusso.