Belen Rodriguez beccata con lui in casa: chi è il misterioso uomo

Belen Rodriguez è stata pizzicata in casa proprio con lui, un uomo misterioso al suo fianco con cui sembra divertirsi davvero molto.

Belen Rodriguez sta vivendo un momento della sua vita molto sereno, dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni e dopo aver superato il brutto periodo venuto dopo la separazione da Stefano De Martino, ora ha voltato pagina. È stata beccata in casa proprio con lui.

Un uomo misterioso con cui Belen si è molto divertita in casa sua, dal video si vede che sono molto affiatati e complici: chi è questa persona.

Belen Rodriguez in casa con un uomo misterioso: video

Belen Rodriguez ha trascorso un’allegra serata con un uomo misterioso in casa sua, la show girl argentina pare essersi molto divertita con questa persona.

Come si vede dalle immagini e dal video – pubblicato in fondo all’articolo – sembra che Belen e quest’uomo si siano divertiti a suonare e cantare, lui era alle percussioni e lei alla voce. È noto che la Rodriguez sia una grande amante della musica e spesso fa il karaoke. In casa sua a Milano ha una saletta dedicata proprio a questo, dove ha una serie di attrezzi con tanto di microfono e si rintana a cantare, il più delle volte in compagnia del padre Gustavo, che è un grande appassionato proprio come lei.

Questa volta con lei c’è un uomo misterioso, che Belen ha anche taggato. Dal profilo Instagram pare si chiami Marco e sia un dottore specializzato in medicina estetica. Probabilmente si tratta solo di un amico di Belen, la show girl argentina in questo momento pare abbia un nuovo amore che si chiama Angelo. A dirlo è stata Deianira Marzano che proprio negli ultimi giorni ha parlato di un weekend fuori porta della Rodriguez con colui che sarebbe il suo nuovo amore.

Sebbene la Rodriguez ancora non sia uscita allo scoperto con lui, pare si intraveda in alcune storie della show girl, si sentirebbe la sua voce e si vedrebbe un’ombra riflessa. Dunque la persona con cui ha suonato le percussioni sarebbe un amico, ma il suo cuore al momento batterebbe per un altro uomo. Pare che sia molto felice e che voglia godersi in tranquillità il nuovo sentimento, evitando di avere i riflettori del gossip puntati addosso. Sembrerebbe che lo presenterà al momento giusto, quando si sentirà pronta, si dice prima del matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez, che sarà il prossimo giugno.