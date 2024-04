Gaia via da Amici, il gesto di Mida dopo l’eliminazione: cosa ha fatto per lei

Gaia è uscita dalla scuola di Amici: cosa ha fatto per lei l’ex fidanzato, il cantante Mida (tutti i telespettatori l’hanno notato).

La ballerina Gaia De Martino è uscita dalla scuola di Amici. La sua avventura nel talent si è conclusa dopo un percorso ricco di soddisfazioni. Nessuno avrebbe mai scommesso che la ballerina non sarebbe arrivata in finale, eppure l’infortunio al ginocchio aveva già fatto presagire il peggio.

A nulla è servito accogliere la proposta di Raimondo Todaro di far entrare una sostituta per Gaia, Aurora, che ballasse al posto suo nel frattempo che si riprendesse dall’infortunio. Ma nella scorsa puntata del Serale Aurora è stata eliminata e di fatto, con lei, anche Gaia.

Gaia via da Amici: il gesto di Mida dopo l’eliminazione è davvero dolce

Tante polemiche si sono sollevate dopo l’eliminazione di Gaia dalla scuola di Amici. Per molti è stato ingiusto offrire alla ballerina la possibilità di andare avanti nel percorso senza esibirsi; altri avrebbero preferito che a Gaia fosse offerta la possibilità di tornare nella prossima edizione del talent ricominciando l’intero percorso.

In ogni caso la sua avventura nel talent è definitivamente finita e non ci sarà per lei nessuna possibilità di tornare. Il pubblico si è molto affezionato a Gaia anche per la sua storia d’amore con il cantante Mida, giunta però al capolinea qualche tempo fa dopo che i due si erano professati davvero innamorati l’uno dell’altra.

I più romantici, però, stanno ipotizzando un ritorno di fiamma fra i due allievi dato che, nel momento in cui Gaia è uscita dalla scuola, indossava una camicia di Mida, probabilmente un regalo che il cantante le ha voluto fare. La camicia però non è una qualsiasi: era quella che indossava mesi fa durante una cena che hanno fatto per un loro primo appuntamento.

Durante l’intervista prima di uscire dalla scuola, Gaia sfoggiava proprio questo indumento che la lega senza alcun dubbio al suo ex fidanzato Mida (che a questo punto potrebbe essere non più tanto “ex”). Magari fuori dalla scuola i due potranno tornare a stare insieme, cosa che ultimamente non avevano potuto fare perché Mida voleva dedicarsi solo al percorso del Serale, accantonando i suoi sentimenti.

Gaia è apparsa più volte risentita per come il ragazzo si stava comportando nei suoi confronti ma questa camicia rappresenta un “simbolo di pace” che i più hanno interpretato proprio come un ritorno di fiamma fra i due.