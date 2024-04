Grave lutto per l’ex vippona: “Ho perso una persona cara”, annuncio struggente

Dolore per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata proprio lei a volerlo comunicare a tutti: è stata una grave perdita.

L’ex concorrente del Grande Fratello è stata colpita da un lutto, ha perso una persona a lei molto cara e ha voluto comunicarlo ai suoi follower mostrando tutto il forte dolore.

Il reality si è concluso da poco e adesso è arrivata questa brutta notizia. L’ex vippona ha potuto contare sull’affetto delle tante persone che da sempre la seguono e le hanno espresso le loro condoglianze.

Grande dolore per l’ex vippona, il messaggio che annuncia il lutto

Elisabetta Gregoraci è stata colpita da un lutto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato sui social di aver perso una persona a lei molto cara. Un messaggio di dolore inaspettato che è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

La show girl non ha rivelato l’identità della persona scomparsa, si è limitata a dire che era a lei molto cara ma che vuole rispettare la volontà della famiglia non dicendo chi è. Ha detto che per lei è un grande dolore e che non è facile dire addio a chi si vuole bene. Ha poi aggiunto che farà di tutto per risollevarsi, perché sa che la vita va avanti e purtroppo si perdono anche le persone cui si vuole bene.

La Gregoraci anni fa ha perso la madre a causa di un brutto male, quindi sa bene come la vita possa essere crudele. Qualche mese fa, invece, è scomparsa la sua adorata nonna, cui lei era legatissima. E adesso ha dovuto dire addio ad un’altra persona cara, per lei non sarà stato facile perché ogni volta si riapriranno le ferite precedenti. Ciò nonostante non ha perso la voglia di sorridere e rialzarsi.

Nelle ultime settimane un’altra preoccupazione aveva affranto Elisabetta Gregoraci, il suo ex marito Flavio Briatore ha dovuto subire un intervento per rimuovere una massa vicino al cuore. Lei non l’ha mai abbandonato ed è stata al suo fianco anche in ospedale, i due ex hanno conservato un bellissimo rapporto, sono praticamente una vera famiglia nonostante siano separati. Trascorrono le vacanze assieme, cenano con il figlio Nathan tutti assieme e si sostengono l’un l’altro.

Sono la dimostrazione che anche quando ci si lascia si può andare d’accordo e non farsi per forza la guerra. Entrambi si vogliono un grande bene e Briatore sarà stato sicuro vicino alla Gregoraci in questo momento di dolore.