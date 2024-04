Infortunio all’Isola dei Famosi 2024: dopo il rientro in Italia, lei si mostra così

Isola dei Famosi, brutto infortunio e rientro in Italia. Ora l’ex naufraga si presenta al pubblico in questo modo

L’avventura in Honduras dei naufraghi più discussi d’Italia ha mietuto una vittima in termini di infortuni. Dopo il suo rientro in Italia, visto che ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi, ha voluto mostrarsi al pubblico in una maniera del tutto particolare. Ovviamente, i giorni trascorsi a Playa Espinada sono capaci di poter rendere personaggi già noti al mondo dello spettacolo ancora più conosciuti da parte dei telespettatori.

In tantissimi, quindi, si sono preoccupati per le sue condizioni e hanno voluto dire la loro in merito a questo brutto infortunio. Intanto, sull’isola honduregna proseguono le sfide a suon di competizioni agguerrite e discussioni in merito al cibo, oltre che alle tante altre attività da svolgere per poter sopravvivere.

Intanto, il fuoco nelle ultime puntate andate in onda è stato spento dalla regia e sappiamo tutti quanto possa essere un elemento fondamentale per poter proseguire l’avventura sull’isola. Inoltre, le ultime vicende ci hanno portato a conoscere dei lati nascosti di qualcuno che non riesce più a trattenere la sua fame. Infatti, è stato rubato del cibo dal cestino di un cameraman e per questo sono stati puniti tutti i naufraghi con lo spegnimento del fuoco. Questa vicenda, però, non batte, in termini di clamore mediatico, il Benigno gate che si è venuto a creare precedentemente.

L’Isola dei Famosi, dopo l’infortunio ha voluto salutare i suoi fan

Di cose da dire, quindi, su ciò che sta avvenendo a Playa Espinada ce ne sono eccome, ma una delle vicende che più ha preoccupato i fan è stato l’infortunio che una concorrente ha dovuto affrontare. Infatti, dopo la prima prova leader, ha svolto un movimento errato con la gamba e per questo è dovuta essere soccorsa da parte dei medici presenti sull’isola.

Si tratta della figlia del politico Giorgio Maria Bergesio, ovvero Francesca, la quale nel 2023 è stata incoronata Miss Italia. L’attività da modella, però, non è la preferita da parte dell’ormai ex naufraga dell’Isola dei Famosi, giacché ha iniziato a intraprendere gli studi di medicina, anche se in un’intervista la madre ha affermato che avrebbe preferito per lei una carriera nel mondo dello spettacolo o nel giornalismo (Youtube – S1 NOTIZIE).

Francesca Bergesio ha condiviso una foto su Instagram in cui si è mostrata ai suoi follower con la gamba infortunata, ma sorridente. Per muoversi necessita dell’uso delle stampelle e sarà obbligata a stare ferma per un mese. Con le dita fa il gesto della vittoria, come a dire che il suo recupero sta proseguendo nel migliore dei modi.