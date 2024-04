Mario Cusitore, la frecciatina al veleno di Pierpaolo Siano dopo Uomini e Donne

Pierpaolo Siano ha lanciato una forte stoccata a Mario Cusitore dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, cosa è accaduto.

Dopo quanto accaduto a Uomini e Donne è arrivata la frecciatina inaspettata di Pierpaolo Siano a Mario Cusitore, il primo è sempre stato più riservato, motivo per cui nessuno avrebbe immaginato che potesse fare una cosa del genere.

E invece alla fine ha “ceduto” anche Pierpaolo e l’ha voluto fare proprio con questa stoccata allo speaker radiofonico, risponderà Cusitore? Staremo a vedere.

La frecciatina di Pierpaolo a Mario dopo quanto accaduto a Uomini e Donne

Pierpaolo ha deciso di scatenarsi dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella penultima registrazione Ida ha deciso di eliminare definitivamente Mario Cusitore, dopo che lui ha ammesso di aver visto la famosa ragazza della segnalazione del B&B.

In questa occasione è venuto fuori il nome della ragazza, si tratterebbe tra l’altro di un volto già noto nel programma di Uomini e Donne. Mario messo alle strette ha detto per la prima volta di averla incontrata, fino a questo momento aveva negato tutto, spiegando che però non sarebbe accaduto nulla. Ida non ci ha visto più e ha deciso di eliminarlo per sempre, molto adirata ha poi lasciato lo studio e non si è proseguito a parlare di Pierpaolo.

Quest’ultimo, dal canto suo, pare che abbia lanciato una frecciatina a Mario Cusitore. In una storia Instagram, arrivata proprio dopo l’eliminazione di Mario Cusitore, ha condiviso un’immagine nera nelle sue storie Instagram con due facce che ridono. Un tempismo troppo perfetto per apparire come una banale coincidenza, il riferimento a quanto accaduto in puntata sembra davvero chiaro. Intanto, secondo le ultime anticipazioni riportate da Pugnaloni, pare che anche Pierpaolo lascerà Uomini e Donne.

Il corteggiatore di Avellino ha deciso di andar via dicendo a Ida che l’ha solo preso in giro e di non voler più continuare. A questo punto la tronista pare sia rimasta senza corteggiatori e pare proprio che potrebbe lasciare il trono senza arrivare a una scelta. A meno che non ci saranno futuri colpi di scena, la situazione sembra sia questa. Se davvero l’esperienza di Ida come tronista finisse qui, non è detto che non vedremo ricomparire lei o i suoi corteggiatori nel programma di Maria De Filippi. La storia di Uomini e Donne ci ha insegnato che tutti “a volte ritornano”.