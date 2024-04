Attenzione ai denti dei bambini: possono segnalare in anticipo questa patologia

Bisogna prestare molta attenzione ai denti dei bambini infatti questi possono segnalare in anticipo l’insorgere di una patologia: ecco quale.

Osservare i denti dei bimbi è molto importante per riconoscere l’insorgere di una patologia, ecco di cosa stiamo parlando e come possiamo fare per salvaguardare la loro salute.

La salute dei denti è importantissima fin dalla tenera età infatti i bambini devono curare la bocca dalla nascita, e proprio grazie ai denti i genitori possono notare l’esistenza di una patologia: ecco di cosa si tratta. La salute orale nei piccoli va monitorata con molta attenzione infatti proprio dalla bocca si può scoprire che c’è qualcosa che non va!

Bambini e denti, osservandoli emerge una patologia: ecco di cosa si tratta

Soltanto guardando i denti dei più piccoli possiamo scoprire che possono essere affetti da malattie piuttosto gravi come la celiachia o un’intolleranza al glutine. Ne parla all’Ansa Raffaella Docimo, direttore della Cattedra di Odontoiatria pediatrica all’Università Tor Vergata di Roma. Secondo la dottoressa infatti un campanello di allarme può essere già fondamentale per scoprire la patologia prima del tempo e trovare così le giuste cure.

Ma cosa bisogna notare nella bocca dei bambini per capire che c’è qualcosa che non va? Innanzitutto è fondamentale l’alterazione dello smalto, ma ci sono anche altri segnali che indicano situazioni non proprio favorevoli: vediamo quali sono. Su tutti chiaramente l’alterazione ci indica che c’è un rapporto più basso tra calcio e fosforo e quindi ci suggerisce che nell’organismo qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Secondo l’esperta però gli studi hanno rivelato che la patologia può essere indicata anche da altri segnali presenti nella bocca come la presenza insistente di afta, il dolore alla lingua, una particolare dermatite detta erpetiforme o una produzione ridotta di saliva. Altri segnali sono uno sviluppo ritardato delle ossa mascellari o dell’eruzione dentale, come la presenza di macchie bianche o brune sui denti, solchi nello smalto o addirittura lesioni che si percepiscono già a occhio nudo.

La bocca è quindi importantissima per individuare i primi campanelli d’allarme che indicano la presenza della celiachia, ancor prima che questa venga diagnosticata.

Secondo la dottoressa però, nonostante questo sia importante, negli ultimi anni i bambini vengono portati meno dai dentisti e questo dipende dalla crisi economica. “In Italia – ricorda Docimo – nel 2017 milioni di persone hanno dovuto rinunciare alle cure odontoiatriche, e l’offerta pubblica resta carente”.