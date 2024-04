Roberto Bolle, a 50 anni arriva l’annuncio che nessuno poteva più aspettarsi

Roberto Bolle, arrivato a 50 anni, lascia tutti senza parole con il suo annuncio. Ecco che cosa ha rivelato.

L’amore per la danza di Roberto Bolle risale a quando era solo un bambino. Infatti, a soli 11 anni, sostiene l’esame per essere ammesso al corpo di ballo del teatro della Scala trasferendosi a Milano dopo essere stato accettato. Da allora la sua carriera è costellata di successi. Infatti, quando aveva 15 anni Rudolf Nureyev, ballerino e coreografo russo, lo nota al punto da affidargli un ruolo da protagonista.

Un’offerta declinata dall’accademia del Teatro alla Scala in quanto convinta che Roberto Bolle ancora non fosse maturo. In ogni caso, dal 1996 si trasforma nel Primo Ballerino andando ad interpretare molti ruoli da protagonista. A 22 anni viene chiamato anche al Royal Ballet Hall. Un ballerino a tutto tondo che ha lavorato in TV al punto che dal 2019 è stato alla conduzione di Danza con me, format che ha riscosso un enorme successo. Ma ecco che adesso arriva una novità secondo cui pare che le cose per Roberto Bolle stiano per cambiare.

L’incredibile annuncio di Roberto Bolle, ecco che cosa sta per fare

Il programma Danza con me, nonostante abbia avuto grande successo, dopo sei edizioni ha chiuso i battenti. Ma adesso sembra essere in vista un nuovo progetto per Roberto Bolle il quale, dal 29 aprile in prima serata, tornerà su Rai 1.

Questa volta lo vedremo nel programma Viva la danza, un programma messo su grazie anche al sostegno del ministero della cultura il quale ha collaborato anche con Artedanza srl, Ballanti e Rai.

Un progetto di cui Roberto Bolle è molto orgoglioso al punto da affermare, proprio come leggiamo sul settimanale Di Più tv: “La nostra è una dichiarazione d’amore verso la danza che vogliamo estendere al grande pubblico. Sarà un format nuovo, diverso da Danza con me, che ha a che fare più con il teatro che con il varietà televisivo»

Lo show è stato realizzato all’interno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in cui sono presenti ballerini specializzati in ogni tipo di danza a partire dalla danza classica fino al tip tap, alla break dance e all’hip hop senza dimenticare lo swing e il latino americano.

Non mancheranno poi anche gli ospiti i quali hanno dei ruoli ben precisi. Basti pensare a Katia Follesa la quale sarà la direttrice tuttofare e che, grazie alla sua ironia, riuscirà a tenere tutto sotto controllo per fare in modo che lo spettacolo proceda per il verso giusto. Ci saranno poi anche due conduttori, Valentina Romani e Fabrizio Biggio i quali faranno fare un viaggio agli spettatori dietro le quinte, nelle sale prova e nei camerini in cui si va a scoprire la vera essenza del mondo della danza.

Ad esibirsi ci sarà anche Elodie l’unica ospite con cui Roberto Bolle duetterà sulle note di alcune delle sue canzoni più energiche. Non mancherà poi un’altra novità, ossia la presenza di un pubblico che avrà la possibilità di assistere alle diverse performance.

E così 700 allievi provenienti dalle scuole di danza sparse per tutta Italia avranno la possibilità di esibirsi regalando delle emozioni indescrivibili “Questo evento è un modo diverso di raccontare la danza rispetto a Danza con me”.