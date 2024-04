Si chiama “dieta dei colori” e sta spopolando anche in Italia: come funziona

Un modo intelligente per mangiare frutta e verdura. Ma non solo. Tutto sulla dieta dei colori che sta spopolando in Italia.

Ormai ogni occasione è buona per rifugiarsi nelle diete. Succede praticamente sempre dopo le feste. Di Natale ma anche dopo Pasqua. Soprattutto quando sentiamo odore di estate, in prossimità della famigerata prova costume.

Bisogna partire necessariamente da un presupposto base. La migliore dieta in assoluto è quella che ti dà un esperto della materia, incontrandoti e dialogando per capire qual è il tuo stile di vita, smussando gli angoli ma soprattutto visitandoti.

Per tutto il resto c’è un trend da sapere e scoprire, magari prima di andare da un nutrizionista per comprendere se effettivamente quella dieta che hai scoperto (magari da un tuo amico) può essere utilizzata anche per il tuo corpo e la tua mente.

La dieta dei colori e un’alimentazione sana. Da 5 a 9 porzioni di frutta e verdura al giorno

La dieta che continua ad andare per la maggiore è naturalmente quella Mediterranea: apprezzata da coloro che cercano una dieta salutare per il cuore, favorevole al diabete ma anche alle articolazioni. L’importante è non confondere i menu mediterranei americanizzati con un’alimentazione sana.

Accanto alla Dieta Mediterranea, che resta la numero uno (sempre previo parere medico) sta andando molto di moda la cosiddetta Dieta dei Colori, un modo intelligente per farti mangiare frutta e verdura. Utilizza i principi del programma “Savor the Spectrum” del National Cancer Institute del 2002, che promuove un’alimentazione sana suggerendo che le persone mangino da cinque a nove porzioni di frutta e verdura al giorno.

Ispirata dal concetto che i cibi colorati siano salutari, si concentra – appunto – sui colori del giorno. Nel primo giorno ci si concentra su bianco e su quei cibi che contengono antoxantine, che possono abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo.

Nel secondo giorno via col rosso, con tutti quei cibi che contengono licopene, che può ridurre il rischio di cancro alla prostata. Terzo giorno dedicato ai cibi verdi portatori sani di clorofilla e in alcuni casi luteina: aiutano a ridurre la cataratta. Quarto giorno colorato di arancione: tutti cibi con carotenoidi, che aiutano la salute degli occhi, riducono il rischio di alcuni tumori, aiutano a prevenire le malattie cardiache e migliorano il sistema immunitario.

Nel quinto dominano tutto ciò che di commestibile è viola: alimenti contenenti antociani, antiossidanti che proteggono le cellule dai danni. Nel sesto il giallo, molto simile all’arancione. Dulcis in fundo, un bell’arcobaleno di colori. Tutto questo con il fine di perdere peso e mantenerlo, fino a migliorare la tua carnagione. Stuzzica la vostra fantasia? Fatevi visitare da un medico e chiedetegli se fa per voi…