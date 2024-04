Naso chiuso anche in primavera, il trucco da provare: bastano 15 minuti

Il naso chiuso è un disturbo molto fastidioso, e non si verifica solo nei mesi invernali. Ecco un semplice ma efficace rimedio fai-da-te.

Primavera, tempo di allergie stagionali. Chi è intollerante ai pollini, alle graminacee, alle polveri e a tutte quelle essenze naturali che in queste settimane volteggiano sospese nell’aria sa bene di costa stiamo parlando. Le conseguenze sono assai fastidiose: starnuti continui, lacrimazione e irritazioni agli occhi, senso di spossatezza. E tutto questo almeno fino all’inizio dell’estate. Senza dimenticare il terribile naso chiuso.

La buona notizia per chi ha il naso chiuso in concomitanza con il raffreddore o le allergie stagionali – si tratta di un sintomo assai comune – è che, oltre ai farmaci e ai rimedi casalinghi di cui è costellato il web, c’è anche un trucchetto che pochi conoscono, ma – secondo chi l’ha provato – assai efficace. A rivelarlo è Kevin Hur, MD, professore assistente di otorinolaringoiatria clinica. Vediamo insieme come funziona.

L’arma segreta contro il naso chiuso

Il dottor Hur consiglia un trattamento semplice e che tutti possono fare a casa. Quando si ha il naso congestionato, secondo l’esperto, può essere (molto) utile usare un umidificatore o sfruttare il vapore acqueo per “assottigliare il muco nel naso che è bloccato”, spiega. Volete fare un tentativo? È semplicissimo…

Per provare questo “trucchetto” basta aprire l’acqua calda della doccia e lasciare che il vapore inizi a diffondersi nel bagno. Poi, dovete entrare nella doccia e rimanere lì, con la porta chiusa, per 10-15 minuti. Gli effetti non dovrebbero tardare a farsi sentire. Ci sono poi, naturalmente, dei modi ancora più semplici per farlo.

Potreste semplicemente far bollire dell’acqua in un bollitore elettrico e poi inalare il vapore per una manciata di minuti, per esempio. Naturalmente vale la solita regole dei rimedi “alternativi” ai disturbi fisici: va sempre usato il condizionale, anche perché il metodo in questione non si può applicare sempre e comunque, né sortisce lo stesso effetto su tutti indiscriminatamente. Se il sintomo è persistente, occorre sempre rivolgersi al proprio medico.

Il naso si “chiude” per via dell’accumulo di muco all’interno della cavità nasale, tipicamente a seguito di un’infiammazione delle mucose respiratorie. Il fenomeno può avere diverse cause, oltre alle già citate allergie di stagione: spesso dipende da malattie influenzali, poliposi nasale, rinite e gravidanza, oppure può comparire come effetto collaterale dopo la somministrazione di alcuni farmaci.