In base alle anticipazioni de La promessa si assisterà ad un tentato omicidio che stravolgerà il destino di tutti.

I fan della soap di origini spagnole si apprestano a dover fare i conti con dei colpi di scena che cambieranno inevitabilmente il destino di alcuni dei protagonisti più amati. Ecco di chi si tratta.

La Promessa è una delle serie televisive più seguite ed amate. Diversi sono gli elementi che contribuiscono al suo enorme successo, quali ad esempio gli intrighi, segreti, storie d’amore complicate e cattivi di turno pronti a mettere in atto dei piani di vendetta spietati.

Innumerevoli sono i colpi di scena che hanno segnato la trama de La Promessa fino a questo momento, riuscendo in questo modo a catturare l’interesse dei telespettatori. Non a caso quest’ultimi sono curiosi di vedere come si andranno ad evolvere le vicende che vedono coinvolti i vari protagonisti.

La promessa, anticipazioni choc, un tentato omicidio stravolge il destino di tutti: accadrà l’inaspettato

A partire dalla complicata relazione tra Manuel e Jana fino ad arrivare a quella tra Martina e Curro, passando per la sfortunata serie di eventi che sembrano perseguitare Pia, sono diverse le questioni in ballo. Proprio la dolce e paziente governante, purtroppo, non riuscirà a trovare pace. Ma cosa accadrà?

Ebbene, Pia trova tra gli oggetti del marito una boccetta di cicuta e inizia a pensare che il marito abbia cercato di avvelenarla. Un sospetto che troverà conferma, portando Pia e Gregorio ad avere un duro scontro. L’uomo ammetterà di averla avvelenata in quanto non sopporta l’idea di crescere un figlio non suo. Se tutto questo non bastasse Gregorio cercherà di uccidere la governante facendole ingerire tutto il contenuto della bottiglietta di veleno.

Pia supplicherà l’uomo di non ucciderla, ma il marito sembrerà completamente impazzito. Fortunatamente in soccorso di Pia giungerà don Romulo che, accompagnato dalla Guardia Civile, farà scattare le manette per Gregorio. Nonostante ciò Pia non potrà ancora vivere una vita tranquilla. La donna, infatti, sarà costretta a testimoniare contro il marito, onde evitare che il maggiordomo esca dal carcere.

Anche Martina dovrà fare i conti con tutta una serie di problemi. In particolare si scoprirà che è stata costretta a lasciare Madrid per via di uno scandalo. Entrando nei dettagli si verrà a sapere che ha baciato davanti a tutti il fidanzato di Beatriz. Convinta che i genitori siano pronti a riportarla a casa, Martina porrà fine alla sua relazione con Curro. Quest’ultimo, distrutto, si confiderà con la dolce Jana e tenterà di parlare con Martina. La ragazza, però, continuerà a mantenere le distanze poiché convinta che per la loro storia non ci sia futuro.