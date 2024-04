Modello Isee, adesso è più semplice compilarlo: non dovrai più andare al CAF

Compilare il modello Isee può rivelarsi molto complesso, ma con questo metodo diventa estremamente semplice. Ecco come fare.

L’ISEE, meglio conosciuto come Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un documento utile a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. L’ISEE è fondamentale per la richiesta di servizi, contributi e bonus erogati da enti statali. Viene ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il risultato desunto dalla scala di equivalenza, il quale tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

Per ottenere la certificazione ISEE, il cittadino interessato deve compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica Integrale (DSU), un documento in cui sono contenuti tutti i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del proprio nucleo familiare. I dati necessari da presentare sono le autodichiarazioni dei dati anagrafici e dei beni patrimoniali. Questi dati vengono normalmente forniti dall’Agenzia delle Entrate, così come il calcolo del reddito complessivo.

I dati che riguardano trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati a seconda della condizione di disabilità, vengono forniti direttamente dall’INPS. Oltre all’ISEE standard o ordinario, le tipologie variano a seconda della prestazione richiesta, come l’ISEE università, l’ISEE Sociosanitario per l’accesso a prestazioni di assistenza domiciliare o l’ISEE minorenni, per le prestazioni rivolte ai figli minori.

Il metodo semplice per compilare l’ISEE

Da quest’anno è attivo il servizio INPS online per la precompilazione del proprio ISEE, un valido aiuto per semplificare e velocizzare la presentazione della propria domanda. Il servizio è presente sul sito web dell’Istituto e permette di inviare telematicamente la DSU comodamente da casa. Per scaricare l’ISEE precompilato è necessario accedere alla propria area personale del sito INPS. Per completare l’accesso e la procedura, saranno necessarie solo le credenziali SPID attive.

Una volta effettuato l’accesso, bisognerà seguire la procedura online per richiedere l’attestazione ISEE. La maggioranza dei dati personali necessari sono già inseriti, ma possono essere costantemente modificati durante la fase di compilazione. Il cittadino dovrà poi confermare il pre caricamento in automatico dei dati.

Una volta terminata la procedura, sarà l’INPS a trasmettere in automatico i dati all’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà ad una ulteriore verifica e al riscontro per il cittadino. La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione, sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS, all’interno del Portale Unico ISEE nella sezione “informazioni” e “modulistica e modelli”.