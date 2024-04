Lavarsi il viso in questo modo fa invecchiare prima la pelle: l’errore che facciamo tutti

Attenzione la prossima volta che lavi il viso, in questo modo rischi solo di far invecchiare prima la pelle: l’errore da non fare mai.

Chi è una vera skincare addicted sa bene come i prodotti che si scelgono per la cura del nostro viso facciano sempre la differenza. Proprio perché esistono diverse tipologie di pelle (da quella più grassa a quella più secca e delicata) è importante comprare creme, sieri e anche detergenti non troppo aggressivi e che aiutino non solo a valorizzare il nostro incarnato, ma anche a regolarizzare il naturale pH della nostra pelle.

Insomma, possiamo dire come una crema idratante non valga assolutamente l’altra, sarà per questo se il mercato beauty è ormai saturissimo? Basta, infatti, scrollare i social per trovare reel su reel di decine di migliaia di influencer tutte uguali mentre spiegano fissando la telecamera la loro skincare routine pubblicizzando la crema di turno, il problema però è che nemmeno i prodotti più innovativi possono fare miracoli se si commette questo errore mentre ci si lava il viso.

Pulizia del viso, meglio non fare più questo errore: rischi solo di accelerare l’invecchiamento cutaneo

Come si legge in un articolo del quotidiano inglese ‘The Mirror‘, gli esperti di Fresha, che operano nel mercato internazionale del benessere, hanno analizzato i 100 tutorial di bellezza più visti su TikTok alla ricerca degli errori più comuni durante la skincare ed è emerso come il 60% degli influencer abbia commesso sempre lo stesso errore da principiante e responsabile tra le altre cose di un precoce invecchiamento cutaneo.

Ebbene, l’errore sarebbe proprio applicare creme, sieri e oli sulla pelle troppo aggressivamente. In altre parole, strofinare il viso con troppa forza anche quando lo si deterge può favorire il gonfiore e l’aumento delle rughe nel tempo proprio perché non si rispetta la naturale elasticità della pelle. E a una simile conclusione sono arrivati anche gli esperti dell’American Academy of Dermatology (AAD), i quali stanno esortando le persone a pulire la pelle due volte al giorno sì, ma con estrema delicatezza per evitare di irritarla.

Sì, sappiamo bene come specialmente la mattina il tempo sia tiranno, ma se si vuole sembrare più giovani più a lungo, meglio perdere quei 5 minuti in più al mattino sfregando dolcemente. Ma non finisce qui. Secondo l’AAD è importante anche applicare la crema idratante almeno una volta al giorno, tutti i giorni, ed è ancora più vantaggioso se contiene SPF, ovvero Sun protection factor. Che si tratti, infatti, di trascorrere una giornata in spiaggia o di fare commissioni, usare una crema detergente che contenga al suo interno la protezione solare eviterà che il viso invecchi prima, si irriti e che le macchie scure rendano l’incarnato meno uniforme.