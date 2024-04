Marina Di Guardo, frecciatina a Fedez? Il messaggio che insinua il dubbio

Continua a tener banco la rottura tra il rapper e Chiara Ferragni, sulla vicenda interviene anche la mamma dell’imprenditrice.

Non è passato inosservato il botta e risposta sui social network tra Chiara Ferragni e Fedez, il rapper pubblica una storia sul suo profilo Instagram e la moglie – o per meglio dire l’ex moglie? – neanche troppo velatamente ne condivide un’altra in replica.

Siparietto che sta alimentando in questi giorni le voci di una possibile riappacificazione tra i due; i fan cominciano a sognare e incrociano le dita, nonostante le parole di Marina Di Guardo, che invece lasciano spazio a poche interpretazioni.

Anche la mamma delle Ferragni ha scelto Instagram per veicolare il proprio messaggio e più di qualcuno ha fatto notare tra i commenti come si trattasse di una palese frecciatina a Federico Lucia – questo il nome all’anagrafe di Fedez. Una carrellata di foto con le figlie e una didascalia che nasconde un riferimento neanche troppo velato, la speranza è che alla fine sia proprio Paloma, il golden retriever di ‘famiglia’, ad aver riacceso la fiamma tra i due.

Chiara Ferragni e Fedez tornano insieme? Cosa ne pensa Marina Di Guardo

Come qualunque madre avrebbe fatto al suo posto, anche Marina di Guardo si è schierata al fianco della figlia, Chiara Ferragni, provando a fare scudo dagli attacchi che ha ricevuto negli ultimi mesi. Sui social ha postato una foto con le sue ragazze al completo, in didascalia un messaggio chiaro e forte: “L’unica cosa che conta”, tempestato di emoticon col cuore trafitto da una freccia. Intende ovviamente la famiglia e i commenti sotto il post si sono sprecati.

Che stia convincendo l’imprenditrice a tagliare definitivamente i ponti con il marito? Non è dato saperlo, quel che è certo è che sul web in tanti tifano per un ritorno di fiamma. A renderlo possibile potrebbe essere il loro golden retriever Paloma, che hanno deciso di adottare insieme dopo la morte di Matilda. Fedez scrive “Miss you” tra le stories di Instagram, condividendo una foto con la cagnolina e Chiara, dal suo proflo, risponde con una clip che la ritrae.

Prove di disgelo? I seguaci della coppia già sognano l’ennesimo capitolo nella storia dei Ferragnez. Al momento però si tratta solamente di supposizioni, di scenari ipotetici. Non resta altro da fare che attendere per scoprire cosa succederà.