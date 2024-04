Meteo, ecco quando torna il caldo: ma non facciamoci illusioni, dura poco

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: il maltempo e il gelo perdurante sull’Italia si allenteranno, il ritorno del caldo: ma durerà poco

Questo scorcio di primavera, fin qui, è stato decisamente atipico per gli italiani. Il bel tempo generalizzato dei primi 15 giorni di aprile, dove si erano intraviste anche temperature fino ai 30 gradi in alcune giornate, ha lasciato spazio a un fronte climatico assai differente che ha investito tutta la penisola con tempo instabile e temperature nuovamente invernali.

In alcune regioni, il tempo si sta già stabilizzando tornando gradualmente al sereno e a temperature più consone per il periodo, anche se permangono situazioni piuttosto instabili. Ancora per alcuni giorni si dovrà assistere a una certa variabilità che interesserà un po’ tutto lo Stivale, anche se ci avviciniamo, finalmente, al ritorno del caldo. Che però, stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni, durerà poco. Per cui dovremo ancora armarci di una certa pazienza.

Meteo, la primavera tarda a decollare: giornate calde ma con tempo nuovamente instabile

Vediamo cosa potrebbe succedere nei prossimi 15 giorni, con gli scenari illustrati da ‘Meteolive.it’. La prossima settimana, nonostante gli scorci di bel tempo di questo weekend, sarà ancora caratterizzata da diverse piogge sparse. L’area di alta pressione dall’Atlantico, dunque, tarderà ad arrivare.

Correnti fresche e instabili in arrivo dal Nord Europa dovrebbero caratterizzare anche la giornata di lunedì 6 maggio, con possibili scrosci temporaleschi localizzati soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Situazione variabile lungo tutti gli Appennini, mentre il fronte tirrenico e jonico dovrebbero sperimentare i primi influssi positivi del bel tempo.

Verso metà settimana, finalmente, l’arrivo dell’alta pressione dall’Atlantico, che dovrebbe portare bel clima e caldo generalizzato un po’ ovunque. Uno scenario che però dovrebbe durare, come detto, piuttosto poco, per l’arrivo di correnti contrastanti dai Balcani e dall’Europa continentale. Per giovedì 9 maggio, in particolare, si segnalano probabilità di rovesci nelle zone interne, anche se di breve durata, mentre nel resto della penisola dovrebbe splendere il sole un po’ dovunque.

Ci attendono dunque giorni ancora caratterizzati da una certa instabilità, anche se tendenti al continuo miglioramento. Per accogliere definitivamente la primavera, si potrebbe dover aspettare insomma la seconda decade di maggio. Meteo da osservare costantemente per cogliere i mutamenti di un contesto in così intensa evoluzione.