Isola dei Famosi, il dramma dietro all’addio di Selen: non doveva finire così

Selen non nasconde l’amarezza per la sua eliminazione da “L’Isola dei Famosi”: l’ex attrice porno avrebbe voluto restare in Honduras.

“L’Isola dei Famosi 2024” è iniziata da poche settimane, ma non riesce a ingranare, non solo per il gradimento tiepido da parte del pubblico, ma soprattutto perché i concorrenti in Honduras non sembrano in grado di creare dinamiche interessanti.

In occasione della prima puntata Vladimir Luxuria aveva addirittura invitato i naufraghi a non ritirarsi (non si capisce da quale pulpito), ma da allora si sta registrando una vera strage, periodicamente infatti ci sono personaggi che decidono di abbandonare per problemi fisici o perché stanchi della vita che devono fare sull’isola.

In un quadro del genere non può che sorprendere come a essere dispiaciuta per avere dovuto chiudere in anticipo la sua esperienza ci sia proprio la prima a essere stata eliminata per effetto del televoto: Selen. Nascondere l’amarezza provata per il verdetto è difficile.

La delusione di Selen per l’addio a “L’Isola dei Famosi”

Poco prima che venisse annunciato il verdetto del televoto Selen non aveva voluto nascondersi e aveva scelto di essere trasparente nei confronti del pubblico, pur sapendo ci fosse il rischio che il destino fosse già delineato. Lei, infatti, aveva detto apertamente di avere il bisogno, anche sul piano economico, di restare in Honduras, per questo si augurava di poter continuare la sua esperienza. Ma non è accaduto, soprattutto perché in questa edizione non esistono “isole di salvataggio”, dove è possibile restare in gioco, anche se subendo qualche difficoltà in più.

Ora che è tornata alla vita di tutti i giorni Luce Caponegro, questo il suo nome all’anagrafe, non ha ancora metabolizzato la delusione provata per la sua eliminazione: “Nella vita ho affrontato tante prove e sono finita tante volte per terra – erano state le sue parole in diretta – voglio riacquistare la mia libertà, per farlo ho bisogno dei soldi che posso guadagnare a ‘L’Isola de Famosi'”.

Questo però non è bastato, e lei non ha potuto fare altro se non rimettersi al lavoro, e tornare a occuparsi dell’attività a cui si sta dedicando da quando ha concluso la sua carriera nel porno, un centro estetico a Ravenna. Ora il suo auspicio è quello che il futuro possa essere più clemente, permettendole magari anche di innamorarsi di nuovo: “Da giovane ho sofferto tanto, essendo carina la gente si fermava alla mia immagine e si dimenticava di conoscermi – ha raccontato al settimanale ‘Nuovo’ –. Oggi ho un’età in cui credo arrivi di più l’aspetto interiore che l’avvenenza fisica. Dopo tante delusioni ora ho la consapevolezza giusta per riaprimi all’amore”.