Grande ritorno nel cast di Un Posto al Sole: eccola dopo anni, fan al settimo cielo

Dopo circa 20 anni, un grandissimo ritorno ad Un Posto al Sole. Torna lei: una delle protagoniste che ha creato più scompiglio.

Dopo la bella e astuta Valeria, tornata a far battere il cuore di Nico Poggi, teniamoci pronti ad un altro grande ritorno nel cast di Un Posto al Sole. Non ci crederete mai: torna proprio lei, una delle donne che creò più confusione e scompiglio.

Un Posto al Sole ci tiene compagnia da quasi 30 anni sulle reti Rai. Nel corso degli anni abbiamo visto un gran via vai di personaggi che sono entrati e usciti dal cast dopo avere interpretato ruoli più o meno di rilievo. Le uniche presenze fisse fin dalla prima puntata sono l’elegantissimo Renato Poggi, la sua ex moglie, la dolce Giulia Poggi, il simpaticissimo Raffaele Giordano, custode di Palazzo Paladini e di tutti i suoi segreti, Silvia Graziani e il suo ex marito Michele Saviani.

Questi personaggi sono gli unici che, in quasi 30 anni, non sono mai usciti dalla soap opera. Tutti gli altri o sono entrati successivamente – come Viola e Ornella, ad esempio – o sono usciti di scena e poi tornati in seguito. Tra i ritorni più eclatanti primeggia quello di Alberto Paladini, primogenito del conte Tancredi e della contessa Federica.

Un tempo padrone del palazzo, ora si è dovuto accontentare di scendere di qualche piano cedendo il posto a Roberto Ferri. Ha stupito tutti anche il ritorno improvviso di Luca e decisamente inaspettato e sconvolgente è stato il ritorno di Valeria che, dopo 20 anni, è tornata a far battere il cuore al bel Nico Poggi con cui aveva avuto una storia tanto tempo prima. Ma non è ancora finita. A breve aspettiamoci un altro grande ritorno.

Un Posto al Sole: tornerà proprio lei

Teniamoci pronti ad un colpo di scena incredibile ad Un Posto al Sole. La soap ci stupirà con un altro grande ritorno. Dopo Valeria tornerà un’altra dama tanto bella quanto misteriosa e “pericolosa”. Vediamo di chi si tratta.

Chi segue Un Posto al Sole fin dalle prime puntate non può non ricordare lei: bionda, bellissima, seducente e portatrice di guai. Di chi stiamo parlando? Di Claudia Costa. Claudia era stata amante prima di Renato Poggi e poi di Alberto Paladini.

Dopo varie vicissitudini e dopo aver sposato un uomo molto più grande di lei, poi deceduto, la donna era partita per l’Argentina con Alberto Palladini. Ma il loro grande amore non era durato: i due si erano lasciati e Alberto era tornato a Napoli.

Di Claudia non sapevamo più nulla da ormai 22 anni. Ma a breve la rivedremo. L’attrice, Giada Desideri, ha così commentato il suo ritorno nella soap: “Tornare sul set di Un posto al sole dopo tanti anni è stato davvero emozionante. Da quando abbiamo iniziato siamo tutti cambiati, anche fisicamente. Eppure è stato come se fosse passato solo qualche mese. Sono stati tutti molto carini, ho ritrovato anche alcune maestranze dell’epoca. Mi sono sentita come se avessi ancora vent’anni. Avevamo intrapreso l’avventura di Un posto al sole senza sapere come sarebbe andata a finire e, complici i ritmi di lavoro, eravamo diventati quasi parenti. Tornare sul set, quindi, è stato proprio come ritrovare una famiglia”.