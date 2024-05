Franco di Mare, chi è la moglie Alessandra e come si sono conosciuti: tutti i dettagli

Franco di Mare ex volto della Rai, famoso giornalista, è balzato su tutti i giornali per l’annuncio della sua malattia, chi è la moglie?

La salute di Franco Di Mare ha recentemente attirato l’attenzione dei media. Il giornalista, lontano dalle scene televisive da tre anni, ha rivelato di essere gravemente malato, affetto da mesotelioma in fase avanzata, una malattia causata dall’esposizione all’amianto durante le sue esperienze sul campo, in particolare nelle zone di guerra.

Durante un’intervista da Fabio Fazio, Di Mare ha condiviso i dettagli della sua battaglia contro la malattia e ha criticato aspramente la Rai per il supposto abbandono, affermando di non avere ricevuto risposte soddisfacenti quando ha cercato supporto medico dalla rete per la sua diagnosi.

Il rinomato giornalista e volto noto della televisione italiana (tra le altre cose ex conduttore de La Vita in diretta e Uno Mattina) nella sua vita può contare su una persona speciale, Alessandra.

Alessandra, un pilastro nella vita di Franco di Mare

Alessandra è la sua ex moglie, la compagna di una vita, la madre di sua figlia adottiva Stella, e un pilastro nel suo percorso professionale e personale. Alessandra ha condiviso gran parte della sua vita con il giornalista, fino al 2012. Durante il loro matrimonio, hanno accolto nella loro famiglia la loro unica figlia, all’epoca di soli 10 mesi proveniente dall’orfanotrofio di Sarajevo, che oggi è una brillante laureata in Economia presso la LUISS.

Sebbene Alessandra mantenga una riservatezza encomiabile (raramente è apparsa in Tv, perchè non ama stare sotto le luci dei riflettori) Di Mare ha dipinto un ritratto affettuoso di lei come una figura centrale nella crescita di Stella. Anche durante le sue assenze dovute al lavoro giornalistico, Alessandra è stata presente, contribuendo a plasmare Stella in quella che è diventata oggi, una donna di successo di cui entrambi i genitori possono essere fieri.

Alessandra stessa ha parlato della relazione madre-figlia in un’intervista a Famiglia Cristiana nel 2015, evidenziando l’assenza di conflitti. Questo dimostra il legame speciale che le unisce, nonostante le prove e le sfide che la vita ha loro presentato.

Alessandra è entrata nella vita del giornalista, dopo la separazione di quest’ ultimo con la precedente moglie Antonia, portando con sé non solo amore e supporto, ma anche un legame indissolubile grazie anche a Stella. Nonostante le sfide che la vita gli ha propinato, Di Mare rimane sorretto dall’amore della sua famiglia, dei fratelli e dalla sua attuale compagna Giulia, che ha definito come il suo “ultimo amore”.