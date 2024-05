“Anni d’amore..”, Belen e la dedica social diventata virale: la foto non lascia dubbi

Belen Rodriguez si è lasciata andare pubblicamente a una dedica d’amore inaspettata, dopo gli ultimi gossip su di lei ha usato queste parole.

Belen Rodriguez ha voluto fare una speciale dedica sui social, un gesto del tutto improvviso che nessuno si sarebbe aspettato, la foto che ha condiviso è stata una vera sorpresa, le parole utilizzate ancora di più.

La show girl argentina è una donna molto passionale e quando prova sentimenti forti non vuole nasconderli quanto piuttosto esternarli e condividerli con chi la segue, ecco che sono arrivate parole colme d’amore.

La dedica di Belen Rodriguez è davvero emozionante

Belen Rodriguez continua a essere molto attiva sui social e proprio qui ha voluto pubblicare una speciale dedica che è davvero molto bella, ha usato parole dolcissime e colme d’amore.

Come si vede dalla foto, Belen – in occasione del compleanno della sua cara amica Giorgia – ha condiviso un’immagine di quando erano due ragazze per farle tanti auguri. Allo scatto ha aggiunto la dedica: “Vent’anni assieme, vent’anni di risate, vent’anni d’amore, di momenti difficili in cui siamo tenute la mano una all’altra e continueremo a farlo fino alla fine dei nostri giorni. Ti voglio bene amica mia. Tanti auguri di buon compleanno“.

Lei è Giorgia, una carissima amica di Belen, che la show girl argentina conosce praticamente fin dai primi anni in cui si è trasferita in Italia e per questo è legatissima a lei. La Rodriguez ha voluto ricordarle quanto la loro amicizia sia davvero speciale e come crede che le cose tra di loro continueranno ad essere così per sempre. Una dedica più bella forse non poteva scriverla, le parole di Belen avranno sicuramente fatto piacere all’amica del cuore. La Rodriguez sta vivendo un periodo molto sereno, dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni pare proprio che nella sua vita ci sia un nuovo amore.

Si chiamerebbe Angelo e, sebbene lei non sia ancora uscita allo scoperto, non ha esitato a rivelare negli ultimi giorni alcuni dettagli. Pare che le cose con lui vadano a gonfie vele e tra viaggi e weekend fuori porta trascorrono davvero moltissimo tempo assieme. Che sia l’uomo giusto? Difficile dirlo, sicuramente la bella argentina vuole aspettare prima di presentarlo ufficialmente e questo comportamento da parte sua è insolito, quindi le cose questa volta potrebbero andare diversamente dal passato.