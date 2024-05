Iva Zanicchi, la pensione d’oro fa discutere: cifre da capogiro che nessuno immaginava

La pensione d’oro di Iva Zanicchi fa discutere: la cifra da capogiro che riceve non se la immaginava nessuno.

Iva Zanicchi è una cantante e conduttrice italiana molto apprezzata nel panorama musicale e televisivo nazionale e che, ancora oggi, fa la sua comparsa in tanti programmi TV o appare su palchi importanti come quello del Festival di Sanremo.

Come tanti suoi colleghi famosi, anche Iva percepisce una pensione ed oltre a ciò, anche uno stipendio. Insomma, la cantante e conduttrice porta a casa una cifra di tutto rispetto che nessuno immaginava. Si tratta di compensi davvero incredibili: una cifra da capogiro che fa discutere.

A quanto ammonta la pensione d’oro di Iva Zanicchi: la cifra fa discutere

Iva Zanicchi ancora oggi è protagonista indiscussa quando si trova in uno studio televisivo, anche semplicemente come ospite. Non a caso pare che i suoi stipendi siano molto più alti di quelli dei suoi colleghi.

Innanzitutto la cantante può contare su una pensione davvero consistente: ben 7.000 euro. Una cifra davvero molto alta ma consona alla sua età di 63 anni ed ad una carriera che è sempre stata di tutto rispetto. A questa cifra vanno aggiunti anche i compensi per la sua presenza in TV e in vari programmi di successo.

Infine, a far lievitare questa cifra sono anche i compensi che le arrivano dalla SIAE che versa i diritti d’autore di ben 32 album e di milioni di dischi venduti. Senza poi contare gli stipendi accumulati negli anni e i premi vinti. Inoltre, spesso Iva ricopre anche il ruolo di opinionista in diversi programmi televisivi: per questo le spettano dei compensi che si aggirano attorno ai 20.000 euro.

Dunque la cantante e conduttrice accumula dei compensi d’oro, che i suoi colleghi non possono vantare. Se i più potrebbero storcere il naso conoscendo quanto guadagna Iva, va anche detto che è un personaggio televisivo che è protagonista da anni nel mondo della musica e dello spettacolo, con una carriera alle spalle davvero notevole.

Inoltre, è anche una donna capace di divertire e intrattenere e che da tempo conquista il pubblico che le dimostra in più modi il suo affetto. Dunque, è più facile accettare che un personaggio televisivo guadagni così tanti soldi dopo anni di onorata carriera e un talento e una dedizione al lavoro indiscutibili.