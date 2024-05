Non lavarti i denti in questi casi o aspetta almeno un’ora: consiglio prezioso del dentista

In un video diventato virale su TikTok, un dentista ha condiviso tre situazioni in cui non si dovrebbero lavare i denti: ecco quali sono

Un dentista è diventato virale su TikTok dopo aver condiviso le circostanze in cui dovresti evitare di lavarti i denti, almeno per un po’.

Il dottor Shaadi Manouchehri, direttore clinico presso Smart Dental Aesthetics e direttore della London School of Facial Esthetics in Inghilterra, ha scatenato diversi commenti online dopo aver scioccato gli spettatori rivelando i momenti in cui non dovresti strofinare i tuoi denti. Infatti, si tratta di attimi in cui tutti in realtà pensiamo sia necessario prendere uno spazzolino da denti e un dentifricio.

Quando non dovresti lavarti i denti? La rivelazione del dentista

Praticare l’igiene orale come un dentista significa anche sapere quando non lavarsi i denti. Un dentista londinese ha scatenato un dibattito online dopo aver sconsigliato tre situazioni che molti considerano un buon momento. Il video, pubblicato dal dottor Shaadi Manouchehri, ha raccolto più di 12 milioni di visualizzazioni su TikTok, lasciando molti increduli di essersi lavati i denti in modo sbagliato per tutto questo tempo.

Nel video, Manouchehri ha affermato che, per prima cosa, non dovresti lavarti i denti dopo aver vomitato, il che ha rapidamente innescato domande nella sezione commenti. L’esperto ha detto che, oltre a trattenersi dopo il vomito, le persone non dovrebbero lavarsi i denti dopo aver fatto colazione o dopo aver mangiato i dolci. C’è un fattore che collega insieme le tre circostanze: i livelli di pH o acidità in bocca.

Infatti i denti sono costituiti da minerali e un acido potrebbe letteralmente dissolverli. Quando mangiamo qualcosa, che sia colazione, pranzo, spuntino, dolci in particolare, i batteri presenti sui denti lo metabolizzano e lo trasformano in un acido. È esattamente lo stesso concetto con il vomito. Ovviamente, il contenuto dello stomaco è molto acido. Quindi, se si pratica subito igiene orale, è come se si stesse strofinando l’acido sui denti, cosa che può danneggiarli.

Manouchehri consiglia di attendere dai 30 ai 60 minuti dopo aver vomitato o mangiato la colazione e/o i dolci prima di lavarsi nuovamente i denti, in modo che la bocca abbia il tempo di neutralizzare gli alti livelli di pH. Potrebbe sembrare una sfida trattenersi dal lavarsi i denti subito dopo aver vomitato nella speranza di togliere il sapore dalla bocca, ma il dentista ha offerto alcuni suggerimenti che potrebbero aiutare ad accelerare il processo. Ad esempio, bere acqua e masticare gomme senza zucchero fanno accumulare più saliva in modo che possa neutralizzare l’acido più rapidamente.