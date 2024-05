Mentre William e Kate convolavano a nozze, Harry ebbe un pensiero davvero “agghiacciante“. Svelata la verità inaspettata.

In vista del tredicesimo anniversario di matrimonio dei duchi di Cambridge è emersa una dichiarazione inaspettata del secondogenito di re Carlo e della compianta Lady Diana. Ecco cosa è successo.

A partire dai rigidi protocolli fino ad arrivare ai presunti segreti di corte, sono vari i motivi per cui la Royal Family finisce spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa a livello internazionale. Diversi, in effetti, sono gli aneddoti trapelati nel corso degli anni e che hanno contribuito ad alimentare ulteriormente l’interesse nei confronti dei vari membri della famiglia reale.

Lo sanno bene Kate Middleton e il principe William che hanno dovuto spesso fare i conti con illazioni di vario genere che non avranno certamente fatto piacere ai diretti interessati. Questo perché il tutto avviene spesso senza pensare che si tratti di persone in carne ed ossa che, proprio come tutti noi, hanno dei sentimenti e possono vivere dei momenti di fragilità.

“Rivoltato tutto”, bomba di Harry sulle nozze di William e Kate, ha parlato solo ora: verità inaspettata

Sempre ligi al loro dovere, Kate Middleton e William continuano a convincere i sudditi e il resto del mondo. Considerati degni eredi al trono, dalla loro storia d’amore sono nati i figli George, Charlotte e Louis. La coppia reale, ricordiamo, è convolata a nozze il 29 aprile 2011 presso l’Abazia di Westminster.

Sono passati ben tredici anni da quella cerimonia da favola che ha incantato e fatto sognare tutti quanti, in ogni angolo del pianeta. Proprio in vista dell’anniversario di nozze di una delle coppie reali più amate, non sono passate inosservate alcune parole di Harry. In particolare il Mirror ha voluto porre l’attenzione su una dichiarazione del secondogenito di re Carlo che è presente nel tanto chiacchierato libro Spare.

A quanto pare Harry avrebbe avuto un pensiero “agghiacciante“ il giorno delle nozze tra il fratello e la futura cognata. Entrando nei dettagli nel libro viene raccontato il viaggio in auto dei due fratelli da Clarence House fino all’Abazia di Westminster. Proprio in quel frangente, si legge nel libro, Harry ha “sbirciato fuori dalla finestra: l’Abbazia di Westminster. Come sempre, mi si è rivoltato lo stomaco. Ho pensato: non c’è niente di peggio che sposarsi nello stesso posto dove hai celebrato il funerale di tua madre. Ho lanciato un’occhiata a Willy. Stava pensando la stessa cosa?”.