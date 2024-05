Rosanna Lodi età, carriera, vita privata: chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi

Un momento davvero decisivo per Rosanna Lodi, divenuta la nuova naufraga de L’Isola dei famosi: ecco la sua storia commovente

La sua fama è cresciuta rapidamente negli ultimi tempi: conosciamo meglio le difficoltà che ha dovuto affrontare negli anni. Ecco la storia di Rosanna Lodi, tutta la verità a galla.

Rosanna Lodi è nativa di Sant’Agata Bolognese, cittadina dell’Emilia Romagna, ed è nata il 2 dicembre 1979. Ha iniziato a lavorare nel mondo della cucina riuscendo così a farsi spazio anche nel mondo dello spettacolo con diverse esperienze televisive. Ormai è diventata virale anche sui social: ama definirsi la “campionessa di pasta sfoglia”. Da pochi giorni è diventata la naufraga de “L’isola dei famosi 2024” facendosi conoscere sempre di più al grande pubblico con tante curiosità della sua storia privata.

Nella sua vita si è formata sia come estetista che cuoca: ha lavorato anche in teatro ed è conosciuta in Romagna come la “Valeriona della bassa”. Ha un carisma fuori dal comune grazie al quale riesce a mettere in mostra tutta la sua personalità da urlo.

Rosanna Lodi, la sua storia commovente: ecco cos’ha dovuto affrontare nella sua vita

Una vita privata travagliata con diversi colpi di scena che ha dovuto affrontare: numerosi ostacoli che è riuscita ad aggirare con la giusta mentalità. La sua perseveranza l’ha portata ad essere molto conosciuta anche sui social: ecco tutte le sue curiosità.

La sua vita sentimentale è stata costellata da alti e bassi: sono nati due figli da due matrimoni differenti. Ha sofferto davvero tanto, ma si è definita attualmente single. Ha perso il padre che è stato il suo mentore e maestro: gli è stato accanto durante la sua malattia, ma ha dovuto fare i conti anche con l’addio della madre che è andata via con un uomo più giovane dopo la morte del marito.

Negli ultimi anni si è resa protagonista con diversi programmi di successo come “2 Chiacchiere in cucina” su 7 Gold mettendosi in mostra come “campionessa di pasta sfoglia”. Ha conquistato i telespettatori grazie alla sua simpatia fuori dal comune: ora ha fatto il suo ingresso come naufraga a L’Isola dei Famosi insieme a Sonny Olumati.

Su Instagram è molto seguita con 34500 follower al suo seguito: la food blogger condivide scatti della sua vita privata, ma soprattutto quelli che riguardano il suo lavoro.