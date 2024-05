Iginio Massari, l’annuncio improvviso che nessuno si aspettava di sentire

L’annuncio improvviso su Iginio Massari, pasticciere e volto noto della televisione, che nessuno si aspettava di sentire.

Iginio Massari è un pasticciere molto famoso e conosciuto anche grazie alle sue partecipazioni in programmi televisivi. È di Brescia, classe 1942 e dopo un periodo trascorso a lavorare in un panificio quando aveva 16 anni, si è trasferito in Svizzera dove ha vissuto la sua prima esperienza di pasticceria e cioccolateria.

Tornato in Italia era un professionista molto richiesto e con il passare degli anni, ha deciso di aprire una pasticceria, nel 1971, ovvero la Pasticceria Veneto. Nel corso del tempo ha vinto più di 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, e ha partecipato a tantissime trasmissioni televisive. Ora c’è un annuncio improvviso che nessuno si aspettava di sentire.

L’annuncio improvviso su Iginio Massari che nessuno si aspettava di sentire

Prossimamente andrà in onda la dodicesima edizione del programma televisivo “Bake Off Italia – Dolci in forno”, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. È stato confermato il cast della prossima edizione e fra le new entry appare anche il pasticciere Iginio Massari.

La conduttrice dello show sarà sempre Benedetta Parodi, accompagnata dal giudice veterano Ernst Knam, da Damiano Carrara che è già giudice da diversi anni del programma e da Tommaso Foglia, che è ormai di casa da qualche anno. La new entry, già nota al pubblico e amata dagli spettatori, è invece Iginio Massari che è apparso diverse volte nel programma televisivo (oltre che in altri cooking show come Masterchef) ma che in questa edizione sarà “fisso” dato che giudicherà sempre le prove tecniche.

Iginio Massari è conosciuto, rispettato e anche temuto dai concorrenti che si impegnano al massimo per presentare al Maestro dei dolci che possano soddisfarlo, dato che è un punto di riferimento della pasticceria italiana. Iginio Massari è un grande acquisto per Bake off Italia – Dolci in forno: con la sua presenza il programma continua ad acquistare autorevolezza perché nel cast ci sono le personalità più importanti della pasticceria italiana e che la rappresentano anche nel mondo (Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia).

I concorrenti saranno impegnati durante le prove tecniche di pasticceria classica e moderna e proprio in questo contesto si inserirà il giudizio di Massari. Il tendone di Bake off Italia riaprirà a fine agosto quando i telespettatori potranno gustarsi una nuova competizione fra i concorrenti in gara e scoprire ancora meglio quale sarà il ruolo di Iginio Massari.