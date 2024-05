Non aspettarti un trattamento di favore perché siete una coppia: questi segni sono i partner più severi

A quali segni appartengono i partner più severi, quelli che non ne fanno passare una e sono sempre pronti a puntare il dito?

Quando si è una coppia si instaura un rapporto speciale con il partner. Si conoscono bene tutti i suoi pensieri e le sue motivazioni. Si riescono addirittura a prevedere le sue reazioni e le sue risposte.

Questo fa sì che tra partner si sia spesso più comprensivi che con altre persone: si tende a chiudere un occhio o a giustificare alcune scelte più facilmente. Non tutti però riescono a essere di cuore così tenero: i partner di alcuni segni zodiacali non fanno sconti a nessuno, nemmeno ai fidanzati!

I segni che sono partner più severi

CAPICORNO – Il segno del Capricorno è il severo per eccellenza. Rispetta tutte le regole e pretende che anche gli altri lo facciano. Si comporta in maniera estremamente corretta con tutti e non tollera che ci si rivolga a lui con meno rispetto. Sbaglia raramente, poiché pensa con grande attenzione in grande anticipo a tutte le azioni che dovrà compiere, e si aspetta che tutti si regolino allo stesso modo. Essendo dotato anche di una enorme onestà intellettuale, questo segno tende a dire in faccia anche le cose più scomode perché pensa che sia il modo migliore e più utile di comportarsi, quindi perché fare sconti al proprio partner?

ACQUARIO – Questo segno è estremamente idealista e non ama scendere a compromessi. Per questo motivo si comporta sempre in maniera coerente con i propri principi e non ama frequentare persone che non li condividano. Quando sceglie un partner significa che ha riconosciuto nell’altra persona i suoi stessi valori e quindi ne ha una grande stima. Proprio per questo motivo l’Acquario non perdona nulla al proprio partner perché lo giudica con la stessa severità con cui giudica se stesso. Solo chi è irreprensibile riuscirà a costruire un mondo migliore, quindi l’Acquario pretenderà sempre che il suo partner sia all’altezza del compito.

VERGINE – Attento, preciso e perfezionista, questo segno di Terra difficilmente si accontenta di qualcosa che sia meno che eccelso. Per questo motivo impiega molto tempo a scegliere il proprio partner ma, quando lo fa, vuole avere accanto una persona alla sua altezza. Per questo motivo tenderà sempre a spronare la persona che ha accanto a impegnarsi al massimo, cercare di ottenere sempre il risultato migliore e soprattutto dare il meglio di sé. A questo scopo, ovviamente, sarà sempre molto severo nel far notare errori grandi e piccoli e i punti in cui ci sono margini di miglioramento. Stare con una Vergine è abbastanza stressante …