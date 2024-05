Al Bano, piangono tutti: l’ultimo messaggio è dedicato ai figli

Al Bano è un’icona della musica italiana, amato e apprezzato in tutto il mondo. L’ultimo messaggio che ha lasciato ai figli.

Al Bano continua a mietere successi e a a fare concerti ed esibizioni. Ma come mai ha fatto piangere tutti? Ecco cosa è successo.

Al Bano ha venduto 25 milioni di dischi in tutto il mondo e ne ha vinti 26 d’oro e 8 di platino. Il suo primo disco: La strada/Devo dirti di no. Due anni dopo ha ottenuto grande successo con Nel sole diventata poi un film a cui ha partecipato Romina Power. Proprio sul set di quella pellicola è scoccata la scintilla dell’amore che ha portato anche a un grande sodalizio artistico. La coppia di Felicità si è sposata nel 1970 e insieme hanno avuto 4 figli.

Il 1 gennaio del 1994 la loro figlia maggiore Ylenia è scomparsa a New Orleans e non è mai stata ritrovata, la tragedia ha segnato tutti. Nel 1996 l’artista si è presentato al Festival di Sanremo senza la moglie. Nel 1999 si è separato ufficialmente. Nel 2006 è uscita la sua autobiografia per Mondadori: È la mia vita. Per quanto riguarda la vita privata dopo la rottura con la madre dei suoi 4 figli ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso da cui ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano jr. Ma quale ultimo messaggio ha dato ai figli?

Al Bano non poteva dimenticarlo

Al Bano è un uomo di 81 anni che nella sua vita ha attraversato grandi fortune e grandi drammi. In un’intervista con Diva e Donna ha parlato della sua carriera e del suo rapporto con i figli e con suo padre, nonno dei ragazzi.

Il leone di Cellino San Marco deve il suo nome all’omaggio di suo padre Carmelo agli albanesi che lo aiutarono a sopravvivere durante la seconda guerra mondiale. Il cantante ha sempre avuto un rapporto molto stretto e di grande affetto col genitore e ha cercato di trasmettere tutto questo anche ai suoi figli. Ha collaborato e continua a lavorare con Yari che rappresenta l’anima americana della famiglia. Con Jasmine, invece, ha fatto coppia per lo show The Voice. Il figlio più piccolo, Bido, si sta laureando in Business Administration alla Cattolica e il padre è molto orgoglioso di lui.

Quando gli è stato chiesto quale ricordo avrebbe voluto lasciare ai figli l’attore ha risposto che in Puglia c’è un detto: “il mestiere di padre è già imparato a metà”. Un suo sogno è quello di potersi esibire sulla Piazza Rossa a Mosca e a Kiev ma solo se la guerra sarà finita.