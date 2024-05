“Sto attraversando una tempesta”, il dramma di Federico Fashion Style: a cuore aperto sui social

Federico Fashion Style starebbe vivendo un momento davvero molto complesso, lo sfogo del parrucchiere dei vip spiazza tutti.

Siamo abituati a vederlo sempre sorridente e felice, ma Federico Fashion Style pare stia vivendo un momento davvero molto difficile, il suo sfogo è arrivato come un fulmine a ciel sereno e nessuno se lo aspettava. Cosa è accaduto.

Il parrucchiere dei vip è da poco tornato in televisione con il suo programma Il salone delle celebrità e proprio qui sembra che sia sempre felice e che gli affari gli vadano a gonfie vele. Ma adesso ha voluto comunicare a tutti come sta davvero.

Lo sfogo di Federico Fashion Style, le parole colme di dolore del parrucchiere dei vip

Federico Fashion Style non sarebbe solo quello che noi vediamo in televisione e sui social ed è stato lui stesso a volerlo confessare ai suoi follower. Dietro i sorrisi e gli sfarzi in questo momento ci sarebbe anche tanto dolore e l’ha raccontato proprio lui.

Mentre rispondeva a una sessione di domande degli utenti, a una persona che gli ha chiesto come sta ha voluto aprirsi totalmente, raccontando che starebbe vivendo una vera tempesta. Il parrucchiere dei vip ha raccontato che nonostante provi a sforzarsi di mostrare sempre il sorriso e la parte migliore di se non sempre ci riesce. Ha detto che ci sono alcune cose che non riuscirebbe a capire e superare.

“(…) La vita bella e va goduta, tutto ciò che ti viene sottratto, deve essere ricevuto con gli interessi, come quelli che se ne sono approfittati, devono ripagare tutto al quadruplo. Purtroppo buono sì, ma non scemo“, ha concluso così il suo lungo sfogo. Pare che il parrucchiere dei vip si riferisca a qualcuno e qualcosa in particolare ma non ha voluto dire altro. Parla di interessi in gioco e di cose date, forse intende qualcosa a livello lavorativo.

Difficile dirlo, quel che è certo è che questo non sarebbe il primo momento difficile di Fashion Style. Il parrucchiere dei vip recentemente è stato anche vittima di un’aggressione omofoba in treno, un episodio che chiaramente l’ha molto sconvolto e deluso. Per fortuna il lavoro continua a dargli grandi soddisfazioni e anche il programma tornato in onda sta ottenendo molto seguito. I negozi pare vadano a gonfie vele e perlomeno di questo può essere contento.