È possibile prendere in prestito i videogiochi dalle librerie: il segreto che nessuno conosce

Puoi giocare praticamente gratis prendendo in prestito i videogiochi dalle librerie. Ecco dove puoi farlo

Quello dei videogame è un settore in continua crescita. Con l’avvento delle console da gioco prima e lo sdoganamento del gioco anche in età adulta, sono sempre di più le persone che occupano il tempo libero in questo modo.

Tuttavia, uno degli ostacoli maggiori per coloro che amano giocare alla playstation o alle più diffuse console di gioco è quello relativo all’acquisto dei giochi. Ma ora per moltissime persone è pronta una soluzione davvero efficace. Esiste un posto dove potrai prendere in prestito gratuitamente i videogiochi dalle librerie. Non ci credi? Continua a leggere questo articolo.

Ecco dove prendere i videogiochi in prestito

Succede in Gran Bretagna, dove le biblioteche pubbliche permettono di noleggiare i videogiochi in maniera totalmente gratuita. Si tratta di un servizio che ricorda molto i noleggi delle vecchie videocassette che venivano offerti da catene come Redbox o Blockbuster. Per poter noleggiare un videogioco in una di queste biblioteche è richiesta ovviamente la tessera della struttura. Si tratta di un’iscrizione gratuita e piuttosto semplice che viene fatta presentandosi direttamente presso la biblioteca o accedendo al sito dell’ente.

Successivamente, andando sul sito della biblioteca o accedendo ai servizi presenti in struttura, è necessario capire se il locale offre videogiochi in prestito. Per poter fare ciò è necessario recarsi nella sezione “collezioni speciali”, individuabile da un’icona di un joyopad. Cliccando sull’icona si aprirà un catalogo in cui saranno presenti varie risorse educative, tra cui appunto i videogiochi.

Inoltre è possibile utilizzare la funzione di ricerca del sito web, cercando nuovi titoli specifici che interessano maggiormente. Molto spesso è necessario fare una ricerca approfondita per poter individuare i risultati più pertinenti alle proprie necessità. Infine, come accade per i libri, sarà possibile selezionare il gioco che interessa e ritirarlo presso la biblioteca. Sarà poi necessario restituire il prodotto dopo alcuni giorni, in base alle regole della struttura.

Prendere in prestito i giochi dalla biblioteca è un modo per ottimizzare il proprio gioco e familiarizzare con una cultura del gioco più sana. Il fatto di dover restituire il titolo, infatti, potrebbe incentivare un limite di ore e di tempo da dedicare al gioco, valorizzando altri aspetti del proprio tempo libero. Insomma, approfittare della gratuità concessa dalle biblioteche potrebbe essere un vantaggio, soprattutto per lo sviluppo di regole e limiti.