Melissa Satta dopo le feste è il momento del detox: non tutti possono permettersi quello che fa lei

Melissa Satta si dedica al detox dopo le feste: il trattamento a cui si è sottoposta non se lo possono permettere tutti.

Melissa Satta è rientrata dalle vacanze e dopo essersi goduta le feste, magari mangiando un po’ di più, ha deciso di fare un po’ di detox. I personaggi dello spettacolo che lavorano con la propria immagine, devono infatti sempre essere al top, e anche Melissa non è da meno.

Con l’aiuto di tanti professionisti riescono a mostrare sempre il meglio del loro viso e del loro corpo, a stare in forma e in salute. I trattamenti a cui si sottopongono i vip, però, sono spesso proibitivi perché costano tanto ma sono sicuramente molto efficaci. Melissa Satta pensa al detox grazie ad un trattamento a cui si è sottoposta e di cui parlano tutti ultimamente.

Il detox di Melissa Satta: la showgirl torna in forma con un trattamento che non tutti possono permettersi

Gli ultimi rumors vedono Melissa Satta impegnata in un flirt con Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis. Sono stati fotografati a Madrid insieme e hanno alloggiato nello stesso hotel. Archiviata la storia con il tennista Matteo Berrettini, il cuore di Melissa sembrerebbe essere tornato a battere.

Nonostante abbiano cercato di nascondersi con cappelli e occhiali, i due sono stati immortalati sin dalla partenza da Linate fino a Madrid dove hanno trascorso alcuni giorni con degli amici. Probabilmente proprio in quei giorni Melissa si sarà concessa qualche manicaretto spagnolo. Inoltre, ha trascorso il ponte del 25 aprile in Marocco. Rientrata a Milano, si è voluta sottoporre ad un trattamento di detox, l’ozonoterapia.

In una storia su Instagram, immortalata nel lettino in uno studio medico, lei stessa ha scritto: “Dopo i viaggi, le mangiate e le bevute è arrivato il momento di fare un po’ di detox”. A lanciare tra le celebrities il trattamento dell’ozonoterapia è stata Martina Colombari che ha spiegato che è molto utile per contrastare l’invecchiamento, per ridurre le tossine nel sangue e perché le vitamine utilizzate per le flebo rafforzano il sistema immunitario.

Il trattamento è ideale per chi soffre di lombosciatalgia e patologie specifiche della colonna vertebrale perché ha un’azione antinfiammatoria. Oltre a questa terapia che ridà linfa anche all’organismo, Melissa Satta ha fatto delle flebo in vena di vitamine e glutatione, una sostanza antiossidante utile per ridurre l’ossidazione.

Sono tutti trattamenti che servono per riequilibrare e sgonfiare l’organismo. Le star nostrane come Belén Rodriguez, Elena Santarelli e Chiara Ferragni hanno più volte parlato di queste tecniche per tenersi in forma e disintossicare l’organismo. Ovviamente non sono alla portata di tutti perché piuttosto costose.