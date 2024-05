Li tieni nel mobile sotto il lavandino? Stai facendo un errore terribile: non ci hai mai pensato

Questo errore è molto comune, ma andrebbe evitato: anche tu li tieni sotto il lavandino? Ecco perché è meglio cambiare abitudini.

Ognuno di noi è libero di organizzare la propria casa e, soprattutto, la propria cucina come meglio crede. Dalla disposizione dei mobili a quella della dispensa, possiamo scegliere dove e come riporre oggetti, alimenti, strumenti. Tuttavia, bisognerebbe anche tenere a mente alcune semplici regole di base che ci evitano di commettere errori molto comuni. Uno di questi è tenere, sotto il mobile del lavandino, determinati prodotti e accessori.

In genere, abbiamo tutti un mobiletto sotto il lavandino, proprio dove c’è posizionato il lavello. Di solito qui sistemiamo i prodotti per la pulizia, come il sapone per i piatti e i detergenti vari. Tuttavia, alcuni di noi, vi ripongono anche altro e, in particolare, quattro elementi che, al contrario, dovremmo tenere ben lontani. Di quali si tratta?

Non tenerli nel mobile sotto il lavandino: è un errore comune

Occorre considerare, prima di tutto, che questo ambiente è solitamente buio e umido, chiuso, privo di circolazione d’aria. Compreso questo, potremmo presto renderci conto perché è sbagliato, quindi, andare a conservare proprio qui determinati prodotti. Ecco di quali stiamo parlando.

Al primo posto, ci sono canovacci e spugne. Per quanto comodo, visto che ci permette di tenere la cucina ordinata, è un errore da non fare. Questo perché, proprio l’umidità dell’ambiente, andrà a favorire il proliferare di germi e batteri. Ricordiamo che questi strumenti saranno poi utilizzati per la pulizia di piatti e stoviglie che, a loro volta, saranno i recipienti del nostro cibo. Non vogliamo, dunque, rischiare di contaminarli e mettere a rischio la salute della nostra famiglia.

Per lo stesso motivo, è un errore tenere nel mobile sotto il lavandino prodotti come farina o sale e, in generale, tutti gli alimenti conservati in scatole di cartone. Questo materiale, infatti, tende ad assorbire l’umidità e “bagnarsi”, con la conseguenza che il contenuto fuoriesca. Saremo, dunque, costretti a gettar vita un prodotto ancora utilizzabile, sprecando, così, soldi e cibo.

Infine, ma non per importanza, gli elettrodomestici. Che si tratti del frullatore o della friggitrice ad aria, è una prassi molto comune andare a riporli a portata di mano. Tuttavia, tenendo ancora una volta in considerazione la questione umidità, occorre pensare a come questa possa “condensare” su tali elettrodomestici e diventare pericolosa per il loro funzionamento e la nostra sicurezza.