Cadere nel vuoto, uno dei sogni più comuni: ecco perché succede e cosa significa

Sognare di cadere nel vuoto sarà capitato a molti. Ma a cosa è dovuto? Ecco quali sono le spiegazioni in merito.

Ma ciò che sogniamo durante la notte è legato spesso a pensieri o preoccupazioni che viviamo nel corso della giornata. Ma dunque, cosa sta a significare il cadere nel vuoto? E soprattutto, bisogna preoccuparsi? Vediamo insieme nei minimi dettagli tutto quello che c’è da sapere in merito a tale evento.

Il sognare di cadere nel vuoto è uno dei sogni più paurosi che un essere umano possa fare. Ci svegliamo di soprassalto, avvolti da una sensazione di panico, senza però mai darci la giusta spiegazione di tale fenomeno. Ma perché succede? A cosa è dovuto? Sono queste le domande che i mal capitati si pongono più spesso.

Innanzitutto è bene dire che la sensazione di cadere nel sonno potrebbe presentarsi in due momenti diversi:

Durante la prima fase del sonno , pochi minuti dopo l’addormentamento, il corpo sente l’arrivo del sonno, rilassa i muscoli, a volte troppo di colpo, soprattutto se si è sotto stress. Ma ciò può anche essere causato anche da un eccessivo uso di sostanze stimolanti come la caffeina. Si tratta di un evento fisiologico durante il quale il corpo reagisce al rilassamento proprio con quel sussulto che gli dà la sensazione di precipitare.

Nella fase di sonno REM, quando già ci si è completamente addormentati e coinvolti totalmente nel sogno. In questo caso riguarda invece l'aspetto psicologico.

Ma c’è anche una correlazione antica legata alla nostra discendenza: le scimmie. Ovvero vi è un rimando all’istante in cui ci si addormenta e all’involontaria caduta da un albero dei nostri progenitori. Freud, sognare di cadere nel vuoto, lo attribuisce ai ricordi dei giochi da bambini.

L’interpretazione più comune del sognare di cadere nel vuoto significa anche che le cose nella vita non vanno come le si vorrebbe. Ma come fare per evitare di ricorrere spesso in questo sogno? Innanzitutto, bisognerebbe ridurre lo stress quotidiano, che sarebbe uno dei fattori scatenanti. In secondo luogo, bisognerebbe smettere di usare il telefono almeno un’ora prima di addormentarsi. Puoi anche aiutarti con l’assunzione di tisane rilassanti prima di andare a letto. E tu, ti sei mai imbattuto in questo spiacevole sogno?