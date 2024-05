Pensioni basse: se usi questa procedura la tua situazione cambia completamente

La tua pensione è troppo bassa e fai fatica ad arrivare a fine mese? Non ti preoccupare: ti basterà fare una cosa e la tua situazione cambierà.

Pensioni troppo basse e costo della vita che continua ad aumentare: questo è il dramma per moltissime persone che vivono in Italia e non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Ma c’è un modo per cambiare completamente la propria situazione. Vediamo cosa bisogna fare.

Le pensioni italiane sono tra le più basse in Europa. Non solo: pur essendo notevolmente più basse degli stipendi, vengono tassate con le stesse aliquote Irpef di questi ultimi. Va da sé che, gran parte dei pensionati, fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese.

Senza contare che, da un paio di anni a questa parte, l’inflazione ha provocato rialzi allarmanti in tutti i settori compresi i generi alimentari, i farmaci e le visite mediche. Vivere in Italia con una pensione media o, addirittura, bassa, è diventato praticamente impossibile.

Il Governo di Giorgia Meloni ha messo in campo diversi aiuti a sostegno delle fasce più bisognose ma, talvolta, non bastano. Se anche tu fai parte di quelle persone che fanno fatica ad arrivare alla fine di ogni mese a causa di una pensione troppo esigua, sappi che c’è una cosa che puoi fare e la tua situazione cambierà completamente.

Pensione bassa? Fa subito questa cosa e vivrai come un re

I soldi non sono tutto nella vita ma senza soldi a sufficienza non si va da nessuna parte e non si arriva a fine mese pagando affitto, bollette e comprando da mangiare. Le pensioni troppo basse sono una piaga per l’economia del nostro Paese: una ferita che il Governo è chiamato a sanare. Nel frattempo, tuttavia, c’è una cosa che puoi fare per cambiare completamente la tua situazione.

Se sei stanco di fare fatica ad arrivare a fine mese con la tua pensione che, tra tasse e spese varie, non basta mai, fa quello che hanno già fatto oltre 2000 italiani negli ultimi due anni: trasferisciti in Albania. Fino a due anni fa i pensionati italiani in Albania erano circa 300, oggi sono più di 2000. La maggior parte va a vivere a Durazzo: cittadina tranquilla e molto economica.

Il costo della vita in Albania è di circa il 40% più basso rispetto all’Italia. L’affitto di un appartamento in un quartiere residenziale vicino al mare, costa appena 250-300 euro al mese. Mangiare pesce al ristorante costa non più di 25 euro a testa. Senza contare che in Albania quasi tutti capiscono e parlano l’Italiano e, dunque, non c’è neanche il problema di dover apprendere una nuova lingua.

La ragione che, soprattutto, sta spingendo tanti pensionati italiani a trasferirsi in Albania è il fatto che lì le pensioni non sono tassate. Se hai una pensione di 1500 euro al mese in Albania restano 1500 euro, in Italia, con le tasse, la tua pensione scende a 1150 euro al mese. In pratica vivendo in Albania potresti avere circa 10.000 euro in più ogni anno sul tuo conto corrente.