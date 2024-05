Amici, Mida ancora innamorato di Gaia? In casetta spunta l’indizio che fa impazzire il web

Amici, Mida è ancora innamorato di Gaia? In casetta spuntano anche indizi che fanno impazzire il web: gli scatti condivisi sui social.

Il serale di Amici si avvia alle sue fasi conclusive: gli allievi rimasti in gara sono determinati a vincere, ma soprattutto a dimostrare il loro talento. In queste ultime puntate i giovani artisti hanno dimostrato di essere cresciuti e in grado di fronteggiare un impegno non indifferente come il prime time. Tra i favoriti alla vittoria Holden, ma anche Mida anche se per ora la rivelazione è sicuramente Sarah.

Per la prima volta la squadra di Pettinelli e Todaro è arrivata alle battute finali senza allievi. Un evento che ha costretto la produzione del talent a rivedere alcune dinamiche. Amici è tra i talent di maggiore successo della tv, un prodotto voluto e sostenuto da Maria de Filippi che nelle varie edizioni ha dato spazio e opportunità a vari giovani artisti. Nella scuola di canto e ballo tuttavia non si lavora soltanto per emergere e dimostrare di avere talento, nel corso dell’anno nascono amicizie speciale e anche amori.

Tra le coppie che quest’anno hanno fatto sognare i fan ci sono Gaia e Mida: i due giovani allievi hanno avuto un flirt speciale che il giovane artista ha interrotto poco prima dell’inizio del serale. I due hanno deciso di porre fine alla loro relazione perché hanno percepito che qualcosa era cambiato: il cantante voleva concentrarsi sul serale e non era pronto ad altre distrazioni.

Mida pensa ancora a Gaia? Gli indizi

Ora, a distanza di settimane da quel confronto, i sospetti che Mida sia ancora innamorato di Gaia appaiono certi. La ballerina ha lasciato la scuola di Amici la scorsa settimana e come da copione è stata ospite di Verissimo dove ha speso parole di affetto nei confronti di Mida. Lo ha definito il suo primo amore e l’ha aiutata a comprendere alcuni aspetti di se stessa.

Da parte sua il giovane artista sembra aver rivolto alcune strofe della sua canzone Fuera del mercado proprio all’ex collega. Le barre fanno riferimento al confronto avuto con Gaia prima della rottura. Inoltre in queste ore sono emersi in rete altri indizi che collegano Mida alla ballerina. Il ballerino avrebbe conservato alcuni oggetti che lo legano a Gaia tra cui una scimmietta peluche e degli scatti.

Le foto sono state condivise sui social e dimostrano che il giovane allievo pensi ancora all’ex fidanzata. I fan della coppia sarebbero molto felici di rivederli insieme: il loro legame è stato spontaneo e sincero e forse non è stato vissuto appieno.