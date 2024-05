Anna Tatangelo: la dolcissima dedica da parte di una sconosciuta fa commuovere

Il web si è commosso per una dolcissima dedica nei confronti di Anna Tatangelo da parte di una sconosciuta. Le parole sono veramente al miele.

Anna dedica spazio a una fan, dimostrando grandissimo affetto nei confronti delle persone che la circondano e gratitudine per chi l’ha fatta diventare grande.

D’altronde la Tatangelo ha sempre ricevuto un sostegno concreto da parte del pubblico anche nei momenti più difficili, come quello della crisi con Gigi D’Alessio che ha portato i due alla rottura. Un affetto che traspare, ancora oggi, sotto ogni post sui social network anche di fronte alla situazione più semplice e meno difficile da gestire.

Un’ondata di affetto che però non si esime anche dai soliti attacchi resi concreti dalla rete e che lasciano ovviamente il loro segno. In questo senso sono infatti tanti anche quelli che criticano Anna, molto spesso senza nemmeno le giuste motivazioni per farlo e con una cattiveria che non può essere assolutamente ritenuta accettabile.

Oggi però parliamo di commenti positivi e di una lettera che può solo che far sorridere.

La dedica ad Anna Tatangelo

Sui social network è diventata virale una letterina inviata ad Anna Tatangelo da una fan che ha voluto dedicarle tutto il suo affetto. Ma cosa le hanno scritto?

La ragazza si chiama Letizia e scrive: “È un onore per me scriverti queste parole mentre sei qui seduta sul mio stesso treno. La tua musica ha toccato così tanti cuori, incluso il mio. Continua a ispirarci con la tua voce meravigliosa”. Parole dolcissime che ben si addicono a una cantante tenera e profonda come la Tatangelo.

Di rimando la Tatangelo mette un commento: “Amo la musica… amo cantare… amo sapere che le mie canzoni fanno parte anche della vostra via. Grazie per queste parole che fanno bene al cuore”. Una risposta che di fatto dimostra tutta la tenerezza di una grande artista come Anna.

L’episodio è facilmente intuibile dalla lettera, una ragazza si trovava nello stesso vagone treno di Anna e ha pensato di scriverle una dedica da lasciarle per ringraziarla di essere presente con la musica nella sua vita.

In un’epoca dove si sottolineano, fin troppo spesso, gesti del tutto deprecabili, è bellissimo a volte poter raccontare e dare risalto a momenti di questa dolcezza. Una cosa che speriamo possa accadere sempre più spesso e che riguardi molti artisti che hanno voglia di mandare messaggi importanti attraverso la loro arte.