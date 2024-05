Aumentano i furti in casa, attenzione alla serratura: queste sono le meno sicure

I furti in casa sono in aumento ed è fondamentale comprendere che tipo di serratura può veramente mettere al riparo dai rischi.

Alcune abitazioni sono sicuramente più esposte di altre ma ci sono una serie di interventi che possono aiutare ad ottenere un supporto fondamentale per quanto riguarda la sicurezza della propria abitazione. Tenere lontani i ladri e malintenzionati non è affatto facile ma ci si può riuscire applicando poche e semplici regole.

In un momento così delicato che rischia solo di peggiorare con l’arrivo dell’estate quello che si può fare è sicuramente badare con attenzione al tipo di serratura scelta perché alcune tipologie nello specifico sono un rischio vero e proprio per l’accessibilità.

Aumento furti in casa: le serrature a rischio poco sicure

Chiave a doppia mappa, chiave punzonata e simili quindi con le relative modalità d’accesso predisposte non sono affatto sicure e rischiano di esporre ad un rischio molto severo i cittadini. Le uniche ad essere valide in questo senso, senza una spesa eccessiva sono le chiavi con il cilindro europeo.

Un errore molto comune che viene fatto quando si cambia la porta d’ingresso di casa è quello di scegliere un blindato anche avanzato con una pessima serratura, senza contare che è proprio questa il pericolo, non la porta. Anche con una porta infatti molto più economica e una buona serratura si ottiene una protezione maggiore di quanto si immagini. Raramente i ladri decideranno di sfondare completamente la porta e quindi di accedere in questo modo perché darebbero molto nell’occhio, è più probabile che intervengano in maniera subdola sulla porta di casa attraverso la serratura.

Questo spiega anche come sia necessario effettuare un lavoro di minima portata per mettersi al sicuro. Non servono spese eccessive o 1000 euro per una porta nuova, basta scegliere una serratura adeguata e questo vuol dire eliminare tutte le chiavi che sono facilmente replicabili.

Con poche e semplici mosse e una spesa contenuta si può optare per una nuova serratura, eliminando una delle tipologie a rischio e quindi mettendosi al riparo da accessi indesiderati. Oltre alla porta e alla serratura bisogna però fare attenzione anche ad altre questioni, i dettagli sono importanti e quindi massimo riguardo va dato ad alcuni elementi nello specifico che possono fare la differenza come luci ad accensione automatica al passaggio, sistemi di telecamere anche esterne, sensori di movimento e prossimità. Tutti prodotti che si possono acquistare a poco prezzo ma che fanno veramente la differenza nell’uso pratico.