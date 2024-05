Consumare meno benzina nei viaggi lunghi, il trucco dell’IA salva le tue finanze

Con il prezzo della benzina alle stelle, poter consumare meno durante un viaggio sembra utopia e invece oggi è realtà con l’IA.

L’intelligenza artificiale oggi ha un ruolo molto controverso ed è utile per una serie di funzioni, anche per poter gestire al meglio la situazione economica. Infatti, con un semplice trucco, si può effettivamente fare il pieno senza spendere un capitale e soprattutto senza sprecare successivamente il carburante.

Se le App sono utili in questo senso, la modernità offre un altro spunto utile che può veramente fare la differenza nelle tasche dei consumatori. Ci sono una serie di fattori che influenzano il dispendio di carburante durante un viaggio e, soprattutto per percorsi lunghi, va fatta attenzione perché il costo può essere impressionante. Bisogna quindi analizzare alcuni elementi in particolare.

Consumare meno benzina con il trucco dell’IA

In primo luogo la velocità di accelerazione, perché questo dato ha un corrispettivo diretto sul consumo di carburante. Accelerare improvvisamente vuol dire consumare molto carburante, meglio optare per un andamento moderato e costante, questo consente di risparmiare tantissimo.

Anche l’utilizzo della marcia e il numero di giri influiscono in questo senso, quindi è importante sempre sapere quando bisogna passare ad un’altra marcia e come poter ottimizzare la spesa del carburante. Il motore non deve lavorare più del necessario. Altra cosa importante riguarda la pressione degli pneumatici, spesso viene sottovalutata eppure basta una ruota leggermente più sgonfia per fare danni.

Mantenere quindi una velocità più o meno costante, evitare di frenare e accelerare continuamente, di spingere troppo l’auto e di cambiare marcia continuamente, avere una buona pressione degli pneumatici e una generale manutenzione è sicuramente molto importante. Oltre questo ovviamente è possibile fare ricorso alla tecnologia per ricevere un aiuto diretto.

La prima cosa importante da fare è sicuramente quella di scaricare le Applicazioni che sfruttano proprio l’intelligenza artificale e sono in grado di creare delle mappe aggiornate e quindi di dare all’utente informazioni in tempo reale su dove andare a fare il pieno e come risparmiare molto.

Altro dato importante da considerare è quello dei sistemi online che sfruttano l’IA per creare un percorso di viaggio personalizzato, tenendo conto delle strade e dell’andamento da tenere per poter spendere fino alla metà durante lo spostamento. Queste sono gratuite ed essenziali e consentono a tutti di prevedere quali strade seguire sia in termini di traffico che si andrà a riscontrare lungo la via ma anche di dispendio proprio in termini economici quando si tratta di carburante.