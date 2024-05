Caterina Balivo stravolge il look prima della puntata: capelli super ricci

Caterina Balivo si mostra con un look totalmente diverso prima della puntata di “La volta buona”, sfoggiando dei capelli super ricci.

Caterina Balivo è la padrona di casa di “La volta buona”, appuntamento quotidiano del pomeriggio di Rai Uno. In ogni puntata la conduttrice ama sfoggiare look raffinati e ricercati: dai tailleur ai pantaloni larghi, passando per mini abiti, mini gonne, scarpe alte, biker o sneakers. In effetti da molte è considerata un punto di riferimento in quanto a moda e una vera icona di stile.

Oltre agli outfit, la Balivo ama sfoggiare capelli sempre diversi, dal colore alle sfumature, passando per il taglio, l’acconciatura e la tipologia. Negli anni in cui il pubblico l’ha vista presentare diversi programmi televisivi, il suo look ha subito diversi cambiamenti. Di recente, ad esempio, prima della puntata si è mostrata con una chioma super riccia.

I capelli super ricci mostrati nella stories su Instagram da Caterina Balivo

Lisci, ondulati o super ricci: Caterina Balivo ama cambiare e mostrarsi ogni giorno a “La volta buona” con un hair style diverso. In ogni caso è sempre molto bella e naturale e, probabilmente, insieme alla sua simpatia e bravura nella conduzione, è anche questo un aspetto che piace di lei nei tanti telespettatori che la seguono fedeli ogni pomeriggio.

In origine la Balivo amava portare dei capelli di media lunghezza ricci ma qualche tempo fa aveva dichiarato che dopo la prima gravidanza il riccio le era sparito. Di recente però, prima della messa in onda, si è mostrata su Instagram con una chioma foltissima di ricci.

Nello scatto che ha postato in una stories su Instagram, si vede lei a testa in giù con tantissimi ricci ancora semi bagnati. Indossa una camicia bianca e un gilet ed è struccata. È naturalmente bellissima e a corredo dell’immagine ha scritto: “Ricci ricci delle mie brame uscite allo scoperto è maggio”, quasi a voler esaltare con estrema gioia il ritorno dei capelli ricci.

Probabilmente Caterina Balivo ama associare questo look dei capelli ricci alle belle giornate primaverili di maggio e, quasi sicuramente, la vedremo spesso sfoggiare questo nuovissimo hair style che le dona tantissimo in “La volta buona” durante questo nuovo mese.