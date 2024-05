“È incinta”, bomba sulla Royal Family: spuntano le foto del pancione

Non solo malattie e preoccupazioni nella Royal Family; spuntano ottime notizie inerenti un bebè in arrivo, e i coniugi sono al massimo della felicità.

Stiamo assistendo a momenti altalenanti per quanto riguarda la vita dei reali: da una parte tanta incertezza sulla Corona britannica a causa della doppia diagnosi di cancro che ha colpito il re e la futura regina.

Dall’altra si continua a sperare in un ritorno di Harry e Meghan a Buckingham Palace, ma le ultime notizie non fanno ben sperare. E poi finalmente una lieta novella: ecco chi aspetta un bambino.

Divulgate le foto del pancino, ecco chi aspetta un bambino, e la Royal Family esulta

Rajwa di Giordania è incinta e il bambino nascerà la prossima estate. L’annuncio è stato divulgato ufficialmente da Rajwa e dal principe ereditario Hussein.

La Royal Family giordana dunque ha potuto gioire della notizia, dopo che nei mesi scorsi era stata colpita da un lutto per la scomparsa del padre di Rajwa.

Sua Altezza Reale la Principessa Rajwa Al-Hussein si sono sposati nel giugno del 2023 e il nascituro è il secondogenito, anche se al momento non si sa se sarà maschio o femmina. Quel che è certo è che l’evento arriva in un momento molto felice per la coppia, che sta festeggiando il primo anniversario di nozze e tra l’altro al trentesimo compleanno della principessa la Casa Reale ha pubblicato il suo primo ritratto ufficiale come regalo.

Le prime foto della coppia reale e della principessa col pancino sono state divulgate dai gestori di un negozio specializzato in articoli per l’infanzia. Rajwa è apparsa radiosa e sorridente, felicissima, mentre si apprestava a scegliere qualche articolo per il nascituro. Si canali social del negozio Peek-a-Boo Store è comparso un messaggio di auguri per una gravidanza serena e felice, accompagnato dalle congratulazioni di rito.

Oltre alla meravigliosa notizia, non mancano gli impegni della Regina di Giordania, che recentemente ha rilasciato un’intervista a The ReidOut di MSNBC, invitando le parti interessate a trovare una soluzione per la guerra che sta distruggendo Gaza. Oggi si contano già più di 35 mila morti, di cui la maggior parte donne e bambini; quasi 2 milioni di persone sono state sfollate e il mondo è in ansia per l’attacco finale a Rafah annunciato da Netanyahu.

Anche la principessa Rajwa è molto impegnata nel sociale e nella beneficienza, ma la sua passione è da sempre quella della moda. Probabilmente anche questo aspetto sarà utile, comunque, a valorizzare l’artigianato femminile della Giordania, grazie agli impegni di Rania in questo comparto.