“Ho la nausea”, Elettra Lamborghini sui social: il video non lascia (più) dubbi, come sta

Elettra Lamborghini sui social fa sapere ai suoi tantissimi fan di avere la nausea e il video non lascia certo dubbi, come sta la splendida cantante.

Tutte le volte che si mostra incanta praticamente tutti con la sua strepitosa bellezza e la sua sensualità da vendere, Elettra Lamborghini è un vero spettacolo. I suoi affezionati fan non perdono mai occasione per farle notare quanto sia pazzesca, questi infatti la riempiono continuamente di apprezzamenti e like.

La nota ereditiera inizialmente è diventata famosa per via del suo cognome, col tempo però ha dimostrato di avere un notevole talento e si è fatta sempre più spazio non solo nel mondo della musica ma anche in quello della televisione e dello spettacolo. Le sue canzoni diventano sempre dei tormentoni, sul piccolo schermo in questi anni l’abbiamo vista nei panni di ospite ma anche in quelli di opinionista e conduttrice.

Elettra Lamborghini è amatissima anche sui social, dove aggiorna quotidianamente i suoi affezionati e tantissimi fan. Ad oggi sul suo profilo Instagram conta 7,1milioni di follower, questi perdono totalmente la testa ogni volta che la vedono. Ad ammaliarli sono soprattutto gli scatti seducenti e provocanti che oltre alla sua splendida bellezza mettono in evidenza le sue magnifiche forme. Di fronte alle sue curve da sogno è impossibile restare impassibili, i suoi seguaci impazziscono ammirandola in tutto il suo splendore.

Momento delicato per Elettra Lamborghini, svela ai fan perché ha la nausea

Nelle scorse ore la meravigliosa cantante ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram dove è apparsa piuttosto sofferente, il motivo? A causa della forte nausea che stava provando in quel momento, il video ha catturato non poco l’attenzione di chi la segue e la ama.

Sentendo parlare di nausea in moltissimi hanno subito iniziato a pensare ad una presunta gravidanza, le cose però non stanno affatto così. Nessuna dolce attesa per Elettra Lamborghini, lei stessa sui social ha spiegato ai suoi tantissimi fan la causa del suo malessere.

Ai suoi seguaci ha rivelato che col passare degli anni soffre sempre di più la macchina e deve restare concentrata per evitare di vomitare. Ha anche fatto sapere che nonostante non gli piaccia la liquirizia durante il viaggio ne ha succhiata una per contrastare la nausea, con un po’ di ironia la favolosa cantante ha poi concluso dicendo: “Me la sono vista brutta.”