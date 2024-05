“In pericolo di vita”, il dramma a Un Posto al Sole: le anticipazioni (choc) fanno tremare

Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Le anticipazioni rivelano che un personaggio sarà in pericolo di vita, di chi si tratta.

Le prossime puntate di Un posto al sole come al solito lasceranno i telespettatori col fiato sospeso, novità e colpi di scena infatti non mancheranno. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.50 e con le loro interessanti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate, uno dei protagonisti sarà in pericolo di vita.

La storica soap opera è sempre in onda su Rai ed è pronta a stupire tutti. Nelle ultime settimane abbiamo assistito al riavvicinamento tra Silvia e Michele, i due dopo il momento di passione vissuto a Indica si sono concessi altri momenti di intimità, entrambi si sono resi conti di essere ancora innamorati l’uno dell’altra. Però, quando Saviani ha scoperto che l’ex moglie ha accettato la proposta di matrimonio di Giancarlo c’è rimasto davvero male e le ha detto che era meglio restare amici.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole la Graziani non potrà fare a meno di pensare all’ex marito, Giancarlo noterà sempre di più la sua freddezza e proverà a risolvere la situazione facendole una sorpresa che la lascerà a bocca aperta. Di che si tratta? Il banchiere si recherà da lei al Caffè Vulcano e le proporrà di andare insieme a Bangkok e di convolare a nozze lì con un matrimonio lampo, lei però non mostrerà molto entusiasmo.

Anticipazioni Upas: Rossella in ostaggio, sarà in pericolo di vita

Gli spoiler trapelati sul web in merito ai prossimi episodi dell’amatissima soap opera rivelano che Silvia proverà a fare chiarezza nei suoi sentimenti e capirà che la persona che desidera avere al suo fianco non è Giancarlo ma Michele. Proprio quando deciderà di riconciliarsi con il giornalista i due dovranno fare i conti con una terribile notizia che riguarda la figlia.

Cosa succederà a Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole? La talpa stanata dalla Polizia sparerà a Damiano e si darà alla fuga a bordo di un’ambulanza, dove terrà in ostaggio la Graziani e l’autista. Per la giovane dottoressa saranno momenti di grande paura, il poliziotto corrotto è armato e lei è in pericolo di vita.

In preda alla preoccupazione per ciò che potrebbe succedere alla loro amata Nunzio e Riccardo diventeranno alleati e cercheranno di salvarla dalla pericolosa situazione in cui si trova. Cos’altro succederà? Le anticipazioni al momento non rivelano altri dettagli, per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi.