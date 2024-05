WhatsApp aggiunge una novità alle chiamate, e non solo: l’aggiornamento da non perdere

WhatsApp ha lanciato un aggiornamento molto importante per le telefonate. Che cosa dobbiamo aspettarci con le prossime funzioni?

I recenti aggiornamenti di WhatsApp sono stati essenziali. Hanno aggiunto o sistemato delle funzioni necessarie per il servizio. Per questa ragione l’app verde non fa altro che diventare sempre più interessante. Non ne possiamo fare a meno per via della sua utilità. Ciò significa che bisogna tenersi aggiornati, così da non perdersi eventuali aggiornamenti. Proprio come quello di cui stiamo per parlare.

Questa volta WhatsApp ha puntato molto in alto. In particolar modo vorrebbe aggiungere una funzione mai vista prima. Si tratta di una impostazione di tutto rispetto e che non possiamo ignorare. Potrebbe aiutarci più di quanto crediamo: è importante conoscerla molto bene. Così non dovremo preoccuparci di conoscere il prossimo aggiornamento del servizio. Andiamo avanti con la lettura per scoprire quale sarà la nuova funzione.

Hai aspettato a lungo per questa funzione: ecco che cosa ha aggiunto WhatsApp

La nuova impostazione di WhatsApp permetterà agli utenti di fare una cosa speciale. Cioè di associare l’indirizzo email ai propri account. Con questo miglioramento si potrà accedere al proprio profilo in situazioni difficili. Ci riferiamo a quei piccoli bug dove, per uno spiacevole disservizio, non si riceve il codice a 6 cifre via SMS. Questo può essere un problema per coloro che desiderano accedere subito su WhatsApp. E ora non sarà più necessario preoccuparsene.

Ma non è solo questo il bello del prossimo aggiornamento. A quanto pare la nuova funzione sarà accompagnata da un tipo di layout differente. Per essere precisi da un’interfaccia rinnovata con un colore verde più acceso e icone moderne. Il cambiamento sta avvenendo con una certa velocità, motivo per cui molti utenti sono rimasti sorpresi. Inoltre è prevista l’aggiunta di un’altra opzione ancora, ossia la condivisione dello schermo durante le videochiamate. Però non si conoscono molti dettagli al riguardo.

Per il momento l’aggiornamento non è disponibile nel nostro territorio. Dovremo aspettare un po’ di tempo affinché possa essere rilasciato. Si trova in fase di sviluppo e i beta tester si stanno impegnando per completarlo quanto prima. Quindi non ci vorranno dei mesi interi questa volta: è una bella notizia. Staremo a vedere come verrà accolto questo nuovo aggiornamento. Le aspettative sono molto alte per via delle nuove features. Gli utenti di sicuro non si annoieranno mai.