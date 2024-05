I 5 alimenti che rilasciano l’ormone della “pienezza”: ti senti sazio e dimagrisci subito

Svolta nel mondo delle diete: scoperti, finalmente, i 5 alimenti che ti fanno sentire subito sazio. Vediamo quali sono.

La maggior parte delle diete falliscono in quanto è difficilissimo resistere al senso della fame. Finalmente sono stati scoperti i 5 cibi che rilasciano l’ormone della sazietà e, dunque, aiutano a dimagrire. Vediamo tutto nei dettagli.

Ogni dieta che si rispetti inizia il lunedì e tutti siamo sempre armati dei propositi migliori e iniziamo determinati più che mai a perdere peso e tornare in forma. Il problema è che, nella stragrande maggioranza dei casi, la dieta iniziata con tanto entusiasmo il lunedì, viene abbandonata il sabato.

Il perché è molto semplice: a nessuno piace patire la fame. L’essere umano non è fatto per patire la fame e, dopo un po’, inevitabilmente si cede. Una dieta, per funzionare, non dovrebbe mai comportare sacrifici estremi e troppe rinunce. Dovrebbe, piuttosto, insegnarci a nutrirci in modo corretto e non per un mese ma per il resto della nostra vita.

Dunque più che metterci a dieta dovremmo rivedere il nostro stile di vita a 360 gradi. In tal senso sono stati scoperti dei cibi che possono rivelarsi dei veri e propri alleati per aiutarci a nutrirci in modo corretto e a perdere peso allo stesso tempo. Si tratta di 5 alimenti che stimolano l’ormone della sazietà e che, pertanto, inducono a mangiare meno.

Con questi 5 cibi dimagrisci senza rinunce

Immagina di mangiare a sazietà e dimagrire. Pensi sia impossibile? Invece è possibilissimo. Puoi mangiare quanto desideri e dimagrire: tutto sta nello scegliere gli alimenti giusti, quelli che ti fanno sentire sazio subito. Vediamo quali sono.

Ti sarà sicuramente capitato di mangiare mezza vaschetta di gelato eppure avere ancora fame. Com’è possibile? Il fatto è che non tutti gli alimenti hanno lo stesso potere saziante. Alcuni cibi possono avere anche molte calorie ma non saziano per niente.

Al contrario ci sono alimenti con pochissime calorie ma molto sazianti. Se il tuo obiettivo è dimagrire è proprio su questo tipo di cibi che dovresti indirizzarti. È stato scoperto che sono 5 gli alimenti che, soprattutto, stimolano l’ormone della pienezza e che possono aiutarci a dimagrire velocemente e senza sentire la fame.

Il primo alimento amico della dieta è l’avena: si tratta di un carboidrato a lento rilascio e che, quindi, ti fa sentire sazio più a lungo. A colazione un bel porridge di avena è l’ideale per non sgarrare fino a pranzo.

Un altro cibo che sazia molto e molto a lungo sono le uova. Grazie all’elevata quantità di proteine, le uova sono molto sazianti. È stato dimostrato che chi mangia due o tre uova a colazione, mangia meno per il resto della giornata.

Il terzo alimento che promuove il senso di sazietà è l’avocado: frutto ricchissimo di grassi buoni. Aggiungi mezzo avocado alla tua insalata e mangerai meno.

Le verdure e, in particolare, i broccoli e le carote, essendo molto ricchi di fibre ti fanno sentire subito pieno. Inizia il pranzo e la cena con una porzione di verdure preferibilmente crude e vedrai subito i risultati.

Infine l’ultimo alimento amico della dieta è la frutta secca: noci, mandorle, pistacchi. Sono un’ottima fonte di grassi buoni e ti fanno sentire subito sazio.