Riconosci questa bambina? Oggi, a 43 anni, è bellissima e sulla cresta dell’onda

Osservando bene questa bambina si potranno riconoscere i tratti tipici di una donna bellissima della nostra Tv, che oggi ha 43 anni.

Non può che essere curioso cercare di capire come fossero i personaggi famosi che ci tengono compagnia in Tv quando erano piccoli, periodo in cui come molti di noi potevano avere tanti sogni da realizzare. Ed evidentemente nel loro caso possono esserci riusciti se amavano trascorrere il tempo libero cantando o ballando.

Certamente crescendo si può cambiare, ma in alcuni casi i tratti somatici possono essere gli stessi ed è possibile capire di chi si tratta se si ha un occhio particolarmente attento. Questo è il caso anche di questa bambina, che oggi ha 43 anni ma non ha perso il suo fascino.

Chi è questa bella bambina? Oggi è diventata un personaggio Tv

A questo punto è venuto il momento di svelare chi sia questa bella bambina, per chi non dovesse essere riuscito a riconoscerla. Si tratta di Bianca Guaccero, che ha oggi 43 anni (li ha compiuti lo scorso gennaio), oggi single, ma con una figlia, Alice, che ha 10 anni e a cui è legatissima, a maggior ragione da quando si è separata dal papà della piccola, il regista Dario Acocella.

La showgirl, entrata nel cuore del pubblico grazie al format pomeridiano di Raidue “Detto Fatto” (ora non più in onda) è reduce da una stagione televisiva non del tutto fortunata, ma che non ha scalfito l’affetto del pubblico nei suoi confronti. L’artista originaria di Bitonto, infatti, ha condotto “Liberi Tutti”, programma andato in onda in prima serata, chiuso però dopo solo tre puntate a causa dei bassi ascolti, nonostante fosse divertente e permettesse al pubblico di trascorrere qualche ora in leggerezza.

Nonostante la delusione, lei non si è comunque persa d’animo, anzi nel momento in cui la Rai ha annunciato la scelta ha approfittato dell’occasione per ringraziare chi ha avuto modo di collaborare con lei, a conferma della sua grande bontà d’animo: “La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi… – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Mi avete dimostrato affetto, voglia di lottare insieme, di capire e di andare avanti e avere fiducia. Siete stati sempre voi. Oggi considero un grande regalo il gruppo con cui ho avuto la fortuna di lavorare”.

Negli ultimi tempi la conduttrice è stata inoltre al centro di un gossip, quello secondo cui lei avrebbe avuto una storia con Stefano De Martino (Belen Rodriguez l’ha accusato di averla tradita più volte), ma lei ha smentito la voce. I due, infatti, oltre a essere colleghi si sentono su Instagram, ma non c’è alcun sentimento. Adesso il cuore di Bianca è tutto per la sua Alice, in attesa di rivederla sul piccolo schermo e, magari, con un nuovo amore.