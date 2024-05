Alessandro Tersigni, confessione improvvisa: le vere ragioni dell’addio al Paradiso delle signore

L’attore che impersona Vittorio Conti si è lasciato andare a una confessione improvvisa sulle vere ragioni del suo addio alla soap.

Che Alessandro Tersigni, l’attore che presta il volto a Vittorio Conti nel Paradiso delle Signore, potesse uscire di scena dalla soap di Rai 1 era una notizia nell’aria da qualche tempo. Qualche segnale lo aveva dato a gennaio lo stesso artista romano lasciando intendere sui social che la sua esperienza nella serie poteva essere arrivata alle battute finali.

L’ultima puntata dell’ottava stagione del Paradiso delle Signore, conclusasi con la rocambolesca fuga in aereo di Vittorio e Matilde per evitare l’arresto della donna per adulterio, ha confermato quanto i fan già temevano: nella prossima stagione del Paradiso Vittorio Conti non ci sarà.

Gli appassionati della serie però vogliono sapere quali sono le vere ragioni dietro l’addio dell’unico superstite tra i personaggi della prima stagione della serie, iniziata nel 2015. A dare una risposta ha provveduto lo stesso Tersigni durante un’intervista rilasciata alla rivista DiPiùTv.

Alessandro Tersigni confessa le vere ragioni dell’addio al Paradiso delle Signore

Al settimanale di Caro Editore Tersigni non ha nascosto che la scelta di abbandonare il set del Paradiso è stata sofferta, ma che in un certo senso è stata una decisione necessaria e presa per amore: come quella di Vittorio che ha deciso di non lasciare sola Matilde nell’allontanarsi da Milano.

«Sono stato per otto anni al Paradiso delle signore, mi sono divertito molto, ho imparato tanto e ho stretto amicizie speciali che, ne sono certo, dureranno nel tempo», ha dichiarato Tersigni. Adesso però per Tersigni e per il suo personaggio è giunto il tempo di andare oltre, di lasciare l’amato Paradiso. «Entrambi -ha aggiunto l’attore – lo faremo per amore: io per amore della mia famiglia e Vittorio per la donna che ama, Matilde Frigerio».

All’origine della scelta di dire stop al Paradiso c’è soprattutto l’intenso ritmo della lavorazione che, spiega Alessandro Tersigni, «mi lasciava troppo poco tempo da dedicare a mia moglie Maria Stefania e ai nostri due bambini». Ma c’è anche il desiderio di confrontarsi con nuove sfide professionali, con nuovi personaggi.

Un addio definitivo o un arrivederci quello di Vittorio Conti al Paradiso? «Un arrivederci è meglio di un addio, nella vita non si sa mai», risponde l’attore che conclude così l’intervista: «Per il momento è come se Vittorio Conti si fosse preso una vacanza poi, potrebbe decidere di restarci per la vita».