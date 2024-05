Ernesto Russo e Mario Cusitore: la frecciatina a Uomini e Donne dopo il clamoroso addio

Mario Cusitore ed Ernesto Russo hanno entrambi lasciato Uomini e Donne e dopo qualche giorno è arrivata la stoccata inaspettata.

Mario ed Ernesto hanno molto legato a Uomini e Donne, nel corso delle varie puntate sebbene all’inizio corteggiassero entrambi Ida Platano, pare siano diventati amici. E adesso che entrambi hanno lasciato Uomini e Donne è arrivata una frecciatina inaspettata.

Nessuno si sarebbe immaginato di vederli così lontano dal programma, dopo quello che è accaduto, poi, le parole usate sono state una vera sorpresa che ha scatenato non poco i follower.

Mario ed Ernesto, arriva il messaggio con foto dopo l’addio a Uomini e Donne

È stato Ernesto Russo a pubblicare un’immagine in compagnia di Mario Cusitore lontano dal programma di Maria De Filippi. Dopo che lui è andato via in seguito a una serie di segnalazioni arrivate che parlavano di incontri con altre donne al di fuori di Uomini e Donne e che lo speaker radiofonico è stato eliminato da Ida Platano, è arrivato il messaggio inaspettato.

Come si vede dall’immagine Mario ed Ernesto pare si siano incontrati lontano dal programma, il cavaliere all’immagine ha allegato un commento piuttosto esplicito: “La vera amicizia è come la fosforescenza: risplende quando tutto il resto si oscura“. Parole che sembrerebbero quasi lasciar intendere come il loro legame sia emerso quando su di loro è stato gettato fango. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha messo like a questa sorta di dedica, mentre i follower si sono scatenati nei commenti.

C’è chi li ha definiti “pagliacci di Uomini e Donne“, chi “due persone in cerca di visibilità“, tutte parole che ben lasciano intendere una gran parte di pubblico cosa pensa di Mario ed Ernesto. Entrambi hanno lasciato il programma più o meno per la stessa ragione, presunte frequentazioni al di fuori del programma, cosa che per regolamento non è assolutamente consentita. Si presume che si è nello show di Maria De Filippi per cercare l’amore e se al contempo lo si fa anche fuori non ha molto senso.

Nonostante il loro percorso non si sia concluso nel migliore dei modi, si potrebbe dire che è nata un’amicizia, una sorta di “premio di consolazione” e chissà che Maria De Filippi vedendoli così affiatati non decida di proporre ad entrambe il trono, vederli assieme nel programma potrebbe essere molto interessante.