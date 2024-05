Barbara D’Urso, serata speciale e sorprendente: al suo fianco spunta l’uomo della sua vita

Barbara D’Urso ha trascorso una meravigliosa serata proprio con lui, le immagini della conduttrice con l’uomo speciale sono una vera sorpresa.

Barbara D’Urso così felice e raggiante non l’avevamo mai vista, la compagnia di quest’uomo speciale è per lei qualcosa di bellissimo e le foto lo dimostrano. Le immagini con lui hanno ottenuto in poco tempo migliaia di like e commenti.

La conduttrice napoletana non avrebbe potuto chiedere regalo più bello per il suo compleanno, lui è stato al suo fianco e non l’ha mai lasciata sola, come un perfetto cavaliere.

Barbara D’Urso e la serata con l’uomo della sua vita, la foto bellissima

Barbara D’Urso ha festeggiato 67 anni lo scorso 7 maggio, per l’occasione la sua socia e amica le ha organizzato una bellissima festa a sorpresa e al fianco della conduttrice napoletana è comparso proprio lui: l’uomo della sua vita.

Come si vede dall’immagine della torta al fianco della conduttrice napoletana c’era il suo secondogenito, il figlio Emanuele Berardi. Sono rarissime le foto della D’Urso con i figli, entrambi sono molto riservati e non amano stare al centro dell’attenzione mediatica. Ma per questa serata speciale Emanuele è stato al fianco della sua mamma, mostrando a tutti il grandissimo legame che c’è tra di loro.

Basta vedere la foto per rendersi conto di quanto la conduttrice straveda per i suoi figli. Proprio recentemente aveva parlato di Emanuele in un’intervista, anche lui diventato produttore cinematografico come il padre, e aveva detto quanto fosse orgogliosa di lui e gli volesse bene. Alla festa pare ci fosse solo lui, l’altro figlio della D’Urso Giammauro probabilmente non è riuscito a liberarsi essendo lui un medico.

Al party a sorpresa di Barbara D’Urso c’erano gli amici di sempre, tra cui anche Jerry Calà che ha allietato tutti con un suo fantastico piano bar. Tra cibo squisito, musica e canti, la conduttrice napoletana ha trascorso una serata meravigliosa. Proprio pochi giorni prima del suo compleanno aveva annunciato un suo nuovo progetto, uno spazio su TikTok dove farà una diretta giornaliera da casa sua per parlare con i suoi fan di lei, delle sue passioni e di tanto altro.

Ancora non si conosce, invece, il suo futuro in televisione, non si sa se e quando la rivedremo sul piccolo schermo. Per il momento, a parte diverse indiscrezioni, tutto tace e la D’Urso non ha ancora parlato di nulla.