Uomini e Donne, dopo l’ultima registrazione spunta l’indiscrezione bomba: parla chi conosce la discussa coppia

Indiscrezione bomba dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne: una segnalazione da chi conosce la discussa coppia.

A Uomini e Donne capita di frequente che arrivino delle segnalazioni dall’esterno che mettono un po’ di pepe nella trasmissione. Da queste, nascono infatti delle discussioni fra i protagonisti che possono anche andare a incrinare ciò che è stato costruito fino a quel momento.

Spesso in queste segnalazioni si parla di possibili flirt che hanno i tronisti o corteggiatori e corteggiatrici con altre persone al di fuori della trasmissione oppure si mettono in luce possibili conoscenze che c’erano già prima di iniziare il programma. Questo è quello che è successo dopo l’ultima registrazione.

L’indiscrezione bomba dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne: c’entra la coppia più discussa del programma

Daniele Paudice è uno dei tronisti di Uomini e Donne che stando alle anticipazioni ha scelto Gaia Gigli che ha avuto la meglio sull’altra corteggiatrice, Marika Abbonato. I fan avevano fatto sin da subito il tifo per la prima, la bella milanese che, esterna dopo esterna ha conquistato il cuore del tronista napoletano.

Dopo l’ultima registrazione però è venuta fuori una segnalazione che mette in cattiva luce i due protagonisti: Daniele e Gaia infatti sembra che si conoscessero già prima del programma. Già qualche settimana fa alcuni utenti avevano notato dei like sospetti di Daniele alle foto di Gaia che risalivano a mesi prima rispetto alla partecipazione a Uomini e Donne.

Questo aveva fatto ipotizzare che i due già si conoscessero. Ora a rincarare la dose c’è un’altra testimonianza che avvalorerebbe la tesi che i due abbiano mentito alla redazione. A ricevere l’indiscrezione e a renderla pubblica sui social è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Il 5 Maggio 2024 una ragazza che conoscerebbe Gaia ha risposto a questa prima segnalazione sui like alle foto, facendone un’altra, inviando il seguente messaggio all’esperta di gossip: “Finalmente è venuta fuori questa cosa perché, io conosco lei e sappiamo tutti che si son visti prima del programma”.

Può essere un colpo di scena o trattarsi solo di gossip, ciò che è certo e innegabile è il feeling fra i due ragazzi. Tant’è che Daniele, stando ai rumors, avrebbe proprio scelto la bella Gaia per iniziare una storia d’amore lontani dai riflettori. Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire di più.